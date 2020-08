Høstfest på Naturplanteskolen med pizza og økologi

Stærkende: For andet år i træk afholder Naturplanteskolen i Stærkende økologisk høstmarked. Arrangørerne serverer et sundt og sjovt overflødighedshorn fra det fascinerende planterige, præsenteret på en anderledes og bogstavelig talt spiselig måde.

- Vi har rigtig meget at vise i år, rigtigt meget at byde på her i vores spiselige have, siger indehaver Aiah Noack.