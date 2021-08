Høstfest druknede i regn: Men humøret forblev højt

For lørdagen var fyldt med regn for oven.

Desværre var vejrguderne ikke lige så begejstrede for, at borgerne i Taastrup igen kunne samles i Taastrup Hovedgade.

Det betød, at kræmmerne ikke kunne stille borde op og sælge deres varer, og nogle af musikerne, der ellers skulle have optrådt, måtte give op.

De politiske partier og andre foreninger, der havde booket plads til Frivillighedsdagen, der blev holdt samtidig med høstfesten, var dog mødt op og viste deres foreninger frem og uddelte blandt andet balloner og flyers.

Blandt de politiske partier var mange mødt op med spidskandidaterne til det kommende kommunalvalg, som fik sig snakke mes borgerne.

Men der var mere tomt i hovedgaden end håbet.

- Jeg er virkelig ærgerlig, så meget at jeg kunne tude, siger Tina Pihl, formand for erhvervsforeningen Taastrup Bymidte, dr er arrangør.

Efter at have konstateret at man ikke kan gøre noget ved vejret tog Tina Pihl igen de positive briller på. For allerede på lørdag er der gang i gaden igen, når Outlandish åbner årets Kul'tour.

- Vi plejer altid at have godt vejr til høstfesten og kan næsten ikke mindes et år, hvor vejret var dårligt. Nu har vi en lørdag til gode, og det kan ikke blive dårligt vejr to lørdage i træk, siger Tina Pihl.