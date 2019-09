Se billedserie I samarbejde med Din Hørespecialist tilbyder Høje Taastrup Apotek gratis høretest den 27. september. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Hører du dårligt: To mulighed for at tjekke hørelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hører du dårligt: To mulighed for at tjekke hørelsen

Taastrup - 22. september 2019 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mistænker du at din hørelse er blevet dårligere? Så har man nu mulighed for at få testet hørelsen to forskellige steder den kommende tid, når Audika på Taastrup Hovedgade og Høje Taastrup Apotek i samarbejde med Din Hørespecialist i Taastrup tilbyder at få testet hørelsen.

Hos Audika er der åbent hus den 26. september mellem klokken 10 og 15 i forbindelse med hørecenterets et års fødselsdag, hvor man sætter fokus på, at flere ikke lægger mærke til, at de har nedsat hørelse, og at der, ifølge Audika, i gennemsnit går fire år, fra man oplever høretab til, man søger professionel hjælp.

- Mange mennesker - unge som ældre - afholder sig fra at søge hjælp for deres høreproblem. Vi vil gerne gøre op med den stigmatisering og opfordre alle, der har den mindste mistanke om høretab, til at kigge forbi til en helt uformel snak og en gratis høretest, fortæller Dorte Birkegaard Andersen, General Manager i Audika Hørecenter, som er en del af den førende danske høreapparatsvirksomhed Demant.

Høje Taastrup Apotek inviterer til gratis høreprøve fredag den 27. september fra 9.00 til 15.00 i samarbejde med Din Hørespecialist i Taastrup. Det sker på apoteket nær Høje Taastrup Station, hvor fokus især vil være på, at man ikke nødvendigvis skal vente på de lange offentlige ventelister for at få godkendt et høreapparat.

Hvis man i stedet vælger at blive undersøgt på en privat høreklinik, kan man springe ventelisten over og komme i gang med behandling med høreapparat med det samme og stadig være berettiget til et offentligt tilskud, der dækker udgifterne.

Ifølge Linette Skou Larsen, der er hørespecialist hos Din Hørespecialist i Taastrup, vælger mange stadig at vente i månedsvis på det offentlige tilbud, fordi de antager, at private klinikker er dyrere, og de er bange for, at de selv skal have mange penge op af lommerne for at få høreapparat. Sådan forholder det sig dog ikke.

For hos Din Hørespecialist har man sammensat et særligt prøveforløb, hvor man udelukkende prøver høreapparater fuldt dækket af tilskuddet fra det offentlige.