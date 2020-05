Høje-Taastrup i top 20: Så mange er testet positiv

»Jeg ved godt, at der er flere arbejdere end akademikere på Vestegnen. Og selvfølgelig er det sværere for buschauffører at undgå kontakt, end det er for DJØF'ere, der kan arbejde på bærbar computer hjemme fra køkkenet. Jeg ved også godt, at det er sværere at få børnene til at holde afstand, når man bor på 7. sal i Brøndby, end hvis man har en trampolin i baghaven. Jeg ved også godt, at flere på Vestegnen har kroniske sygdomme og at vi bor flere på færre kvadratmeter. Der er også mange, der ikke forstår godt nok dansk«, skrev ministeren og understregede, at det alt sammen kan være rimelige forklaringer.