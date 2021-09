Godt nok er Høje-Taastrup andenbedst i hovedstaden, men går syv pladser tilbage på landsplan i forhold til sidste år i DI's undersøgelse "Lokal Erhvervsvenlighed 2021"- undersøgelsen er lavet på en lidt anden måde end tidligere. Foto: Kasper Ellesøe

Høje-Taastrup går tilbage i erhvervsvenlighed

Taastrup - 01. september 2021 kl. 19:31 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Syv pladser går Høje-Taastrup tilbage set i forhold til sidste år i DI's rapport om erhvervsvenlighed i de danske kommuner.

Således ligger Høje-Taastrup nu på en 20. plads ud af 93 deltagende kommuner (fem mindre ø-kommuner er ikke med i undersøgelsen), mens kommunen sidste år lå på en 13. plads og i de seks forgangne år har ligget på en bedre placering end en 20. plads.

Vil ikke sammenligne Borgmester Michael Ziegler (K) påpeger, at han ikke mener, at man kan sammenligne årets undersøgelse fra DI med tidligere år en til en, fordi Dansk Byggeri og Dansk Industri fusionerede pr. 1. september 2020 under navnet DI Dansk Byggeri, så årets undersøgelse er lavet på en ny måde.

- Der er databrud forstået på den måde, at det er en helt ny måde at måle på med en ny metode. Så derfor kan man ikke sammenligne med tidligere år, siger Michael Ziegler, der således betragter det som en helt ny type undersøgelse.

De forgangne år har DI og Dansk Byggeri lavet hver deres undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed med forskellige metoder.

I år minder undersøgelsen fra DI Dansk Byggeri dog til en vis grad om den, som DI tidligere har lavet. I år er det nye, at det ikke kun er offentlig tilgængelig statistik og virksomhedernes svar, man baserer undersøgelsen på, men også kommunaldirektørerne har skulle svare på spørgsmål. Sidste år var der ni underkategorier, i år er der 10, hvoraf i hvert fald syv går igen.

Både i år og sidste år deltog lige omkring 7.700 virksomheder i undersøgelsen.

I Høje-Taastrup Kommune har man før helst lænet sig op ad DI's undersøgelse, fordi den fokuserer på servicemindedhed. Også i år med den nye metode er det et punkt, Michael Ziegler går op i.

- Det allervigtigste er virksomhedernes oplevelse. I stedet for at få et afslag, er det bedre for virksomhederne at få en tilpasset tilladelse, og den evne til at have en tæt dialog oplever de i vores kommune, lyder det fra borgmesteren.

I DI Dansk Byggeris undersøgelse fra i år får kommunen en 23. plads i underkategorien »Information og dialog med kommunen«.

Næstbedst i hovedstaden I rapportens øvrige underkategorier ligger Høje-Taastrup bedst af alle kommuner i kategorien »Infrastruktur« i år og kommunen ligger på en andenplads i underkategorien »Grøn udvikling«. Det hæfter borgmesteren sig også ved.

- Vi er nummer et i infrastruktur og nummer to i grøn udvikling. Det er positivt, at vi ligger godt i de to kategorier. Det er blandt andet med til at understøtte fortællingen om, at vi er en stærk grøn vækstkommune, siger Michael Ziegler.

Hans eget erklærede mål er, at man i Høje-Taastrup er bedst i hovedstadsområdet fremadrettet. I år har Høje-Taastrup en andenplads i den sammenhæng.

- Samlet set synes jeg, at det er flot at være nummer to i hovedstaden. Jeg ville jo helst være nummer et i en helt ny måling. Men mit stærkeste ønske er, at være bedst i hovedstaden fremadrettet - at genindtage den position, siger Michael Ziegler.

Ros for infrastruktur og grøn udvikling

Hos DI Dansk Byggeri sammenligner man selv resultatet med DI's fra forgangne år.

Om Høje-Taastrups resultat siger DI Hovedstadens formand, Peter Lanng:

- Hvis virksomhederne skal fastholde deres konkurrenceevne, er det vigtigt, at varer, kunder og medarbejdere kan komme fra A til B. Her er det afgørende, at det lokale vejnet fra industriområderne er gearet til tung kørsel, det skal være let at komme på motorvejsnettet og det er vigtigt, at der er en velfungerende kollektiv trafik. Alt dét er på plads i Høje-Taastrup og det belønner virksomhederne kommunen for, siger Peter Lanng.

Han har også en kommentar til den grønne udvikling i Høje-Taastrup Kommune.

- Mange virksomheder fremstiller og udvikler løsninger til den grønne omstilling. Virksomhederne går gerne foran og de følger helt sikkert med, når kommunerne skruer op for de grønne ambitioner - for eksempel i udbudsmaterialet. Derfor er det en konkurrencefordel at være bosiddende i en kommune, der sætter initiativer i søen for sig selv og de lokale virksomheder, som bidrager til den grønne omstilling, siger Peter Lanng.

Han peger dog på et enkelt forbedringspunkt i Høje-Taastrup såvel som i hovedstaden generelt, som også påpeges af de medvirkende virksomheder: At få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Fremgang i Ishøj Det skal i øvrigt nævnes, at blandt nabokommunerne, ligger Greve i år samlet set på en 58. plads, hvilket er en tilbagegang fra sidste års 41. plads. Ishøj ligger i år lige efter Høje-Taastrup på en 21. plads, hvilket er en klar fremgang, da Ishøj sidste år lå på en samlet 42. plads.