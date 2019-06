Høje-Taastrup er gået fra en plads som nummer 77 til 72 på Dansk Byggeris liste over erhvervsvenlige kommuner. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Høje-Taastrup går fem pladser frem - men ligger stadig i bunden af erhvervsliste

Taastrup - 25. juni 2019 kl. 13:55 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune er gået fem pladser frem i Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det rækker dog alligevel ikke længere end til en plads som nummer 72 ud af landets 98 kommuner.

Høje-Taastrup Kommune bryster sig ellers af at være en meget erhvervsvenlig kommune, og en analyse fra Dansk Industri sender kommunen ind på en samlet 11. plads på landsplan.

Så hvorfor ligger Høje-Taastrup så ikke højere på Dansk Byggeris liste?

- Dansk Byggeri måler på nogle andre kriterier, som er hele objektive og ikke tager højde for, hvordan virksomhederne oplever servicen. Eksempelvis måler de på sagsbehandlingstid, og her vil et hurtigt afslag vægte højere hos Dansk Byggeri end en dialogbaseret tilgang, hvor kommunen og virksomheden sammen finder en løsning, som tager længere tid. Men der ville jeg mene, at sidstnævnte er bedre for virksomheden, siger borgmester Michael Ziegler (K) til DAGBLADET Roskilde og påpeger, at Dansk Industris erhvervsmåling netop inkluderer virksomhedernes opfattelse af kommunen.

- Et andet punkt er, at Dansk Byggeri også måler på vores befolknings uddannelsesniveau, og vi har nu engang den befolkning, vi har. Men det gør jo ikke, at det er dårligt at drive virksomhed her, siger Michael Ziegler.

- For mig er det afgørende, at vi har nogle gode rammevilkår for at drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune. Vi måler os på konkret vækst, og vi har et stort fokus på en dialogbaseret tilgang til virksomhederne. For os er det vigtigt, at virksomhederne oplever et højt serviceniveau, og hvis man spørger dem - som Dansk Industri gør - så bedømmer de os meget højt, siger borgmesteren.