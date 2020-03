I lyset af coronaudbruddet fremrykker Høje-Taastrup Kommune nu en række renoveringsopgaver, blandt andet renovering af en række legepladser på flere kommunale daginstitutioner. Foto: Kim Rasmussen

Hjælpende hånd på vej til det lokale erhvervsliv

Taastrup - 23. marts 2020 kl. 11:16 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helt ekstraordinær situation kalder på handling lidt ud over det sædvanlige.

Derfor har Høje-Taastrup Kommune valgt at fremrykke betalinger resten af 2020 til virksomheder, der arbejder for eller leverer varer og ydelser til kommunen.

- I en krisetid, som den vi befinder os midt i, er det vigtigere end nogensinde før, at likviditeten befinder sig ude i samfundet. Derfor vælger vi nu og resten af året at betale alle vores regninger så hurtigt som overhovedet muligt, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Fremrykker renovering Samtidig fremrykker kommunen flere renoveringsprojekter. Blandt andet sættes renoveringen af legepladser på flere daginstitutioner samt kunstgræsbanen ved Nyhøj i gang så hurtigt som muligt.

- Det er faktisk sund fornuft. Ved at gøre det nu, slår vi to fluer med et smæk. Vi er med til at holde hjulene i gang i virksomhederne, der skal udføre opgaverne. Og samtidig generer vi ikke brugerne, da legepladser og boldbanen pt er lukket ned, siger Michael Ziegler.

Samme melding lød i sidste uge fra Socialdemokraterne.

- Man kan godt blive lidt nervøs for økonomien oven i alt det andet i denne tid, så hvis vi som byråd kan gøre noget for at hjælpe, så vil vi rigtig gerne se på det, og det kunne eksempelvis være at fremrykke renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, sagde Thomas Bak (S).

Flere andre tiltag Derudover har kommunen besluttet at udskyde byggesagsgebyrer for alle byggesager resten af 2020, ligesom byrådet har vedtaget en hensigtserklæring om, at kommunen fremrykker byggeprojekter og reparationer, i det omfang det er muligt.

- Vi er en kommune med et blomstrende erhvervsliv. Det skal vi også gerne være på den anden side af Corona-krisen. Derfor disse kommunale initiativer, som sammen med andre gode tiltag, forhåbentlig vil kunne hjælpe midt i en utrolig svær tid for de erhvervsdrivende, siger Michael Ziegler.

