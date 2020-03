Birgit Førsterling fra Taastrup er nyresyg og er blevet bedt af sin datter om at blive inden døre for at mindske risikoen for at blive smittet med coronavirus. Men da hun løb tør for medicin, kunne datteren ikke hjælpe - og så trådte fremmede til.

Hjælpen strømmede ind til nyresyge Birgit

- Jeg har forbudt hende at gå ud i øjeblikket. For det kan hun slet ikke tåle, hvis hun bliver smittet, fortæller Betina Gotfredsen, der bor i Kirke Saaby. Men de nye tiltag for at mindske smitten med coronavirus betød, at hun i løbet af ugen måtte aflevere sit toårige plejebarn i nødpleje.

Og da Birgit Førsterling ringede samme dag for at få sin datter til at hente den vigtige medicin, hun ellers ville løbe tør for, fik hun et problem: for nødpasning betød, at hun skulle hente sit plejebarn på et helt specifikt tidspunkt. Og det ville have den konsekvens, at hun ikke kunne nå at hjælpe sin mor.