Hjælp til børn af forældre med psykisk sygdom

- Når ens mor, far eller søskende har en psykisk sygdom, så oplever vi, at mange børn føler, det er deres skyld. Denne skyld gør vi derfor meget ud af at snakke med børnene om og understrege, at det aldrig er deres skyld. På kurset har vi ligeledes fokus på at lære børnene at sætte ord på deres tanker og følelser om deres forælders eller søskendes sygdom. Vi forsøger at lære dem at passe på sig selv i en sårbar situation og give dem en følelse af, at de ikke er alene, særligt i lyset af at de møder hinanden, altså børn i samme situation som dem selv, fortæller Natacha Volder, der er socialrådgiver og børnekoordinator på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor kurserne bliver afholdt.