På kirkegården i Fløng fra 1904 er et af L.A. Rings værker, der optræder på det nye Kunstens Danmarkskort. Hvis man ved, hvor det præcist er malet, kan man hjælpe Statens Museum for Kunst med oplysningerne. Foto: PR

Hjælp museet: Hvor malede L.A. Ring sine værker?

Med staffeli, malingtuber og pensler har danske kunstnere gennem tiden rejst kongeriget tyndt og skildret alt fra fredelige gadekær over idylliske skovbryn til forrevne strandkanter. I Statens Museum for Kunsts store kunstsamling findes flere tusind værker med motiver fra danske byer og landskaber, og nu kan de udforskes hjemmefra.

På et nyt digitalt danmarkskort kaldet Kunstens Danmarkskort, kan man se, hvor Statens Museum for Kunst mener, at værkerne er malet. Kunstens Danmarkskort er lavet ved hjælp af kunstig intelligens, som har placeret kunstværkerne på kortet ud fra titler og beskrivelser. En smart teknologi - men ikke ufejlbar.

Som en del af projektet opfordrer Statens Museum for Kunst derfor alle lokalkendte til at hjælpe museet med at opdatere kortet. Kender man til det nøjagtige gadehjørne eller det præcise sted i skoven, hvor et motiv stammer fra, kan man foreslå en ny placering på kortet - og det gælder altså også værkerne af L.A. Ring.