Mellem den 26. og 30. december kan man være med til at afklare, hvor følsom quicktesten er. Man får mulighed for at få både en traditionel podning i svælget samt en næsepodning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hjælp med at afklare: Er quick-test for Covid-19 følsom nok?

Taastrup - 28. december 2020 kl. 13:29 Kontakt redaktionen

Mellem den 26. og 30. december får alle, der har bestilt tid til podning ved Testcenter Danmarks teststed i på Taastrupgårdsvej 28 i Taastrup tilbudt at få foretaget en quick-test udover den PCR-test, de allerede har bestilt tid til. Udover at få et hurtigt svar er formålet blandt andet at undersøge, om svarene på quick-test er lige så præcise som den traditionelle podning.

- Vi ønsker at finde ud af, hvor præcis quick-testen er sammenlignet med den traditionelle test, så vi dermed kan bruge quick-testen bedst muligt. Det kan formentligt blive et vigtigt våben i kampen mod smittespredning, fortæller professor Christian von Buchwald fra Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet, og uddyber:

- For at finde ud af om de hurtige test er til at stole på, har vi brug for, at så mange, som muligt siger ja til at være med i projektet. Vi skal helst op på 5.000 deltagere, så vi håber meget, at vestegnens borgere vil deltage, når de alligevel er her, siger Christian von Buchwald.

Resultat på 15 minutter fremfor 48 timer kan bryde smittekæder Indtil nu har man primært testet for Covid-19 ved podning af svælget, som derefter bliver analyseret ved PCR-test i et laboratorie. Det er en meget sikker undersøgelse, men også kostbar og tidskrævende, og et podesvar kan være 48 timer undervejs. Antigen quick-test foregår ved podning i næsesvælget, og podematerialet undersøges for antigen med det samme. Resultatet er klar indenfor 15 minutter.

- Den hurtige svartid er en oplagt fordel ved antigen quick-testene, og giver mulighed for hurtigere at bryde smittekæder, og dermed mindske smitteudbredelsen af Covid-19 i Danmark. Der er imidlertid ikke fuld klarhed om den diagnostiske sikkerhed af resultaterne fra antigen quick-testene, og det er den sikkerhed, vi gerne vil undersøge, forklarer Christian von Buchwald.

Projektet er et samarbejde mellem Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Statens Serum Institut, og Region Hovedstadens Akutberedskab. Antigentesten der her undersøges, er Standard Q COVID-19 Ag-testen produceret af SD BIOSENSOR.

Hvad indebærer forsøget? Efter den podning man har bestilt tid til ved et af Testcenter Danmarks teststeder, vil man blive podet igen, denne gang i næsesvælget. Podematerialet vil herefter blive undersøgt med det samme via en antigen quick-test. Denne test modtager man svar fra indenfor ca. 15 min. Det endelige svar fra den traditionelle podning modtager man, som normalt, via sundhed.dk indenfor 24-48 timer. Efter podningen vil man blive tilsendt et link til et spørgeskema via SMS. Dette tager ca. 5 minutter at udfylde. Der er ingen risici ved deltagelse i forsøget udover eventuelt ubehag ved ekstra podning i næsen.

Læs mere på www.bekæmpcorona.dk