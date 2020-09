Børn bliver motiveret til at røre sig af frivillige instruktører. Foto: Sofie Lewring

Hjælp børn og forældre til et gladere og sundere liv

Taastrup - 29. september 2020 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

Der er garanteret smil på læben og sved på panden, når børn og forældre møder op til de ugentlige »Fit for Kids«-træninger.

Alt fra løb og styrke til leg og dans er på programmet, som teamet af instruktører leverer uge efter uge.

Og nu søger »Fit for Kids« i Taastrup flere frivillige instruktører, der har lyst til at stå for træningerne og vise børn og forældre vejen til en sundere livsstil.

Skal have det sjovt »Fit for Kids« er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn I alderen 7-15 år.

Hos »Fit for Kids« har man et fokus på at styrke hele familien og hjælpe dem til en sundere livsstil gennem træning, kostvejledning og coaching. Programmet er sat i verden for at give børn bedre livskvalitet, og der er lagt vægt på at træningen både er sjov og effektiv.

- I hele landet har vi instruktører, der brænder for at motivere børn til at røre sig, og som samtidig er rollemodeller for vores familier. Som instruktør er du forpligtet til at tage to træninger om måneden. Hvis du har lyst, er det muligt også at kostvejlede familierne, lyder det fra »Fit for Kids«.

Man vil blive uddannet på vores Instruktør-Camp, hvor alle bliver en del af et større team af instruktører fra hele Danmark.

Løbende følger »Fit for Kids« op på trænernes viden og hjælper til at blive en inspirerende og motiverende »Fit for Kids«-instruktør.

»Fit for Kids« har et godt og sammentømret fællesskab både blandt instruktørerne og med vores familier.

- Vi garanterer, at du vil få en masse smil, kram og glæde med hjem efter hver træning, lyder det fra folkene bag.

Ønsker man at deltage eller vide mere kan man sende en ansøgning med mobilnummer og CV til info@fitforkids.dk. Læs mere på www.fitforkids.dk