Hjælp at hente: Gør cyklen forårsklar

Taastrup - 20. marts 2018 kl. 18:21

På lørdag den 24. marts er der mulighed for at få en håndsrækning, når man vil gøre sin cykel forårsklar.

Indehaver og reparatør Per Jensen fra PJ-Cykler på Valbyvej 20 har lovet at ville blive efter arbejdstid således, at han vil kunne rådgive og hjælpe efter lukketid fra klokken 14.00.

Her møder man bare op med sin cykel og stiller sig an ude foran værkstedet, og går i gang. Hvis der så er særlige ting, man har brug for hjælp til eller noget værktøj, man skal bruge, vil cykelsmed Per Jensen være behjælpelig.

Det er efterhånden en tradition at i den weekend, hvor vi går over til sommertid har Cyklistforbundet Vestegnen allieret sig med den dygtige cykelsmed om at hjælpe cyklisterne videre i det gode forårsvejr.