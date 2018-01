De fleste får Lokalavisen Taastrup helt som de skal - men antallet af fejl er lige nu højere end normalt. Foto: Kenn Thomsen

Hjælp: Jeg har ikke fået Lokalavisen

Taastrup - 30. januar 2018 kl. 17:24 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du har ringet, skrevet eller været forbi Lokalavisen Taastrup for at fortælle, at du ikke har fået avisen, så er du langt fra den eneste. Vi er lige nu udfordret på omdelingen.

Baggrunden for det hele er, at PostNord har ønsket at stoppe med uddelingen af ugeaviser og reklamer, og det har for en lang række ugeaviser - inklusive Lokalavisen Taastrup - skabt en helt ny situation.

Lokalavisen Taastrup var en af de ugeaviser, som tidligere blev omdelt af posten - og som blev ramt, da PostNord énsidigt besluttede at stoppe omdelingen.

Siden juni 2017 har FK Distribution stået for omdelingen af Lokalavisen Taastrup, og det har helt naturligt givet indkøringsproblemer. Oven i er kommet, at alle andre ugeaviser i løbet af efteråret og omkring nytår har måtte foretage et skift i distributionen. Det giver et kæmpe stort pres på hele distributionsområdet - også når det handler om omdelingen Lokalavisen Taastrup.

I samarbejde med vores distributionsselskab arbejder vi hårdt på at gøre problemerne så små og så kortvarige, som det overhovedet er muligt - og vi håber på både tålmodighed og forståelse.

Når alt kommer til alt, så er vi nemlig rigtig glade for, at så mange ønsker at læse papirudgaven af Lokalavisen Taastrup - og derfor reagerer, når den ikke ligger i postkassen eller bliver forsinket.

Sådan klager man Heldigvis modtager langt de fleste Lokalavisen Taastrup helt som de skal - nemlig tirsdag eller onsdag senest kl. 21.

Er man blandt de uheldige, er der er flere muligheder for at fortælle, at man ikke har fået avisen senest onsdag kl. 21.

Man kan gå ind på www.sn.dk/taastrup og på forsiden finde banneret »Er din avis udeblevet?« Klik på banneret og udfyld din reklamation, som derefter vil gå direkte til vores distribution.

Man kan også ringe direkte til distributionen på telefon 70104000. Og hvis Lokalavisen Taastrup udebliver gentagne gange, så ring til avisen på telefon 43772630 - eller kontakt os på mail.

Facebook er til gengæld knapt så effektivt til reklamationer over omdelingen. Vi følger naturligvis med på vores Facebook-side, men det kan være ganske svært at få reageret på alle kommentarer - der ofte kommer i forbindelse med opslag om helt andre emner. Mange skriver fx også at »jeg har ikke fået avisen her i Hedehusene« - og det er altså ikke præcist nok til en reklamation. Så undlad at benytte Facebook - det er ikke det rigtige sted, med mindre du sender en direkte besked med præcis adresse og andre oplysninger.

Hvis vi skal kunne rette op, så skal vi bruge navn, adresse og helst også telefonnummer, og derfor er det sagen at bruge fx vores formular på hjemmesiden www.sn.dk/taastrup

Få fat i Lokalavisen Selv om de fleste i Høje-Taastrup modtager avisen som de skal, så ved vi også, at antallet af fejl lige nu er højere end normalt.

Derfor har vi udvidet antallet af steder, hvor man kan hente avisen. I boksen her ved artiklen kan man få en oversigt.

Endelig kan man også læse avisen elektronisk. På hjemmesiden www.sn.dk/taastrup er der en elektronisk udgave, som man kan bladre i - næsten som om det var en papirudgave.

Her kan du hente lokalavisen Taastrup Her er en oversigt på steder, hvor du kan hente Lokalavisen Taastrup. Alle steder gælder det så længe lager haves.

