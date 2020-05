Se billedserie Hedelykke er synligt placeret på Hovedgaden 451 i Hedehusene. Nu er den samlede ejendom blevet solgt for 42.000.000 kroner. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Send til din ven. X Artiklen: Historisk ejendom får ny ejer: Solgt for 42 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk ejendom får ny ejer: Solgt for 42 millioner kroner

Taastrup - 13. maj 2020 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den historiske ejendom Hedelykke var oprindeligt Sjællands største mejeri uden for hovedstaden. Efter 22 års ejerskab har Erik Hansen med tungt hjerte solgt ejendommen i Hedehusene til 42.000.000 kroner.

Huset historie begyndte i februar 1888, hvor en gruppe landmænd ved et møde på Hedehuskroen tog en beslutning om at oprette et andelsmejeri i Hedehusene. Det blev den spæde begyndelse på Hedelykke, der allerede et halvt år senere stod klart som egnens første andelsmejeri.

102 år efter måtte Andelsmejeriet Hedelykke dreje nøglerne om, og i dag er bygningerne omdannet til 34 boliger og 5 erhvervslejemål.

Skal nyde pensionisttilværelsen Erik Hansen har ejet Hedelykke siden 1998, men han har nu valgt at sælge ejendommen. Han fortæller, at årsagen til salget kan findes på hans dåbsattest:

- Jeg har en stor veneration for Hedelykke, men min dåbsattest fortæller mig, at jeg er 80 år. Derfor er det blevet tid til at køre hjem og nyde pensionstilværelsen efter 65 år på arbejdsmarkedet. Det er selvfølgelig sørgmodigt at slippe ejendommen, men nu er den solgt efter et godt og meget seriøst samarbejde med EDC Poul Erik Bech, siger han. Ifølge byensejendom.dk er køberen ejendomsselskabet Hedelykke ApS, der ifølge CVR-registret ejes af Kai Millier.

Hedelykke er synligt placeret ud på Hovedgaden 451 i Hedehusene. Ejendommen er fordelt på 3.135 m2 og indeholder 18 lejligheder, 8 klubværelser, 5 erhvervslejemål samt en selvstændig villa på 328 m2 med 8 klubværelser og 50 parkeringspladser. Blandt andre Profil Optik har hovedsæde på stedet.

En velbevaret (Hede)lykke Erik Hansen og hans familie har i samråd med arkitekt Per Andersen fra Tegnestuen Bondetinget 18 løbende renoveret Hedelykke. Under renoveringsarbejdet har de altid haft fokus på at bevare den historiske investeringsejendoms imponerende konstruktioner for eftertiden.

- Da man byggede ejendommen i 1888, har man valgt materialer af utrolig høj kvalitet. Der er blandt andet brugt granit, flotte fliser og stuk både ind- og udvendigt. Derfor har det været meget vigtigt for os at bevare så meget af den oprindelige ejendom som muligt. Vi har set det som et stort privilegium at sætte bygningen i stand for eftertiden. Vi er stolte af at have bevaret et stykke fantastisk kulturhistorie, der forhåbentlig kan give rigtig mange andre glæde fremover, siger Erik Hansen.



En gruppe landmænd besluttede i 1888 at oprette et andelsmejeri i Hedehusene. Det blev den spæde begyndelse på Hedelykke.



Også Arno Starup Werner, ejendomsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech, som har stået for salget, fremhæver også ejendommens herlighedsværdi:

- Ejerne har taget sig enormt godt af Hedelykke. De har blandt andet bevaret hesteboksene fra 1888 og de store mejerihaller, som i dag har fået helt andre funktioner. Ejendommen er blevet totalrenoveret med respekt for bygningens historie. Der er blandt andet lagt massive plankegulve, hvide mejerifliser, hvælvede lofter, glassten og trin i granit, der passer godt til stilen, siger han.

Et område i vækst Hedehusenes centrale beliggenhed har gjort, at der i sælgers ejertid ikke har været tomgang hverken på erhvervslejemål eller boliglejemål. Arno Starup Werner, EDC Poul Erik Bech, forudser derfor, at den gode stime vil fortsætte:

- Hedehusene er et dejligt område, der ligger tæt på motorvej og offentlig transport til København. Der er planer om at udvikle stationsbyen markant. Blandt andet vil man i løbet af de kommende år igangsætte større byggerier. Derfor er Hedehusene en af de byer uden for København, som vil opleve størst boligvækst, hvilket også vil medføre vækst for erhvervslivet. I løbet af få år vil indbyggertallet næsten fordobles, da man forventer, at cirka 8000 flytter til byen. Derfor er Hedehusene et godt område at have en investeringsejendom, siger han.