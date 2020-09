Historien om en iværksætter: Øl var indmuret i stationsbygning

»Portør Th. Lange og Hustru, Hedehusene, kan i Morgen fejre deres Sølvbryllup. Hr. Lange har i ca. 8 Aar været vores Repræsentant for vort Blad i Hedehusene og Omegn, hvilken Stilling han har beklædt samtidig med at han har passet Tjenesten ved Statsbanen, der selvfølgelig i første Linie har lagt Beslag paa hans Arbejdskraft og været bestemmende med Hensyn til den Tid og de Kræfter, han har kunnet ofre i vort Partis Tjeneste.

På Byhistorisk Samling og Arkiv på Blaakildegaard, lykkedes det at finde lidt flere. I avisen Socialdemokraten, Københavns Amt, den 31. marts 1918 kunne man under overskriften »Sølvbryllup i Hedehusene« læse om Theodor Lange og hans hustru, Julie Margrethe Hansine Lange i anledning af deres 25 års ægteskab:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her