For et par uger siden var et par heste fra Vridsløsemagle på tur til Axeltorv i Taastrup. Nu sker det igen, men denne gang med flere heste og ryttere, der vil være julepyntede. Privatfoto

Heste rider gennem Taastrup

Vridsløsemagle: Søndag den 6. december vil en gruppe julepyntede heste og ryttere kunne ses ride fra Vridsløsemagle og til Axeltorv ved Taastrup Hovedgade. En del af hestene kommer fra Stald Asgaard i Vridsløsemagle, og udover at sprede lidt julestemning ved at være et hyggeligt syn, er formålet med rideturen at træne hestene i trafiksikkerhed og i at ride i bymiljø.