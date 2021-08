Her unge familier har fået hjælp gennem 10 år

- Jeg er rigtig stolt af det her hus, og at vi er med til at give en god start for unge børnefamilier. Jeg har også en glæde ved, at vi kan gøre en forskel i forældreskabet, med netværk, job og uddannelse, og at folk her hos os kan møde hinanden og skabe relationer, også i forhold til fremtiden, siger Pia Jessen, der er leder af Familiens Hus.