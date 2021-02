Artiklen: Her kan du blive testet i næste uge

Testcenter Danmark står for testene, som tages i halsen (PCR-test).

Du skal ikke bestille tid, men skal bare møde op. Medbring sundhedskort/sygesikringskort, mundbind og husk at holde meters afstand.

Der bliver et hurtigspor til medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune med henblik på at begrænse ventetiden for alle fremmødte.