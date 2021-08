I de sidste otte-ni år har antallet af elever på privatskole i Høje-Taastrup ligget stabilt på 22 procent. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Her går mere end en femtedel af børnene i privatskole

Taastrup - 08. august 2021 kl. 19:42 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Andelen af elever, der går på privatskole i Høje-Taastrup er nu oppe på 22,8 procent og det er en stigning på 6,3 procentpoint fra 2007, hvor det var 16,5 procent af eleverne.

Tallene stammer Danmarks Statistik og er hentet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet en analyse af, hvor mange elever, der går på fri- eller privatskole i landets kommuner.

I 40 af kommunerne går mindst hvert femte barn i 1. klasse på privatskole, og Høje-Taastrup er altså en af de kommuner.

Landsdækkende tendens

Tendensen er landsdækkende. Det er kun tre kommuner, der har oplevet et fald, viser analysen.

- Mange steder går virkelig mange børn i dag på fri- eller privatskole. En del af forklaringen er, at der er lukket mange folkeskoler siden 2007, og ofte er der så opstået en fri- eller privatskole i samme lokalområde, siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Udviklingen betyder, at opgaven med at undervise og udvikle vores børn sker i privat regi. Problemet er, at ikke alle forældre har mulighed for at sende deres børn på fri- eller privatskoler, siger Mie Dalskov Pihl.

Stabilt niveau

Kurt Scheelsbeck, der er formand for skole- og institutionsudvalget (K) fortæller, at andelen af børn på privatskole i Høje-Taastrup har været nogenlunde stabilt de sidste otte-ni år.

- Vi har ligget på omkring 22 procent siden Høje Taastrup Privatskole på Erik Husfeldtsvej åbnede. På det tidspunkt tog tallet et hop fra 16-17 procent og det har ligget nogenlunde stabilt siden.

- Det vi kan gøre som kommune, er at sørge for at vi har et godt fagligt tilbud på skoleområdet. Og det synes jeg, vi har. Vi bygger nye skoler, udvikler indholdet og forsøger hele tiden at hæve niveauet. Og det mener jeg, er det bedste, vi kan gøre, siger formanden, som også peger på, at det giver en sund konkurrence, at have attraktive privatskoler i kommunen.

- Vi har nogle meget traditionsrige privatskoler og det gør, at vi bliver skærpede i vores forudsætninger. Vi lever side om side og det betyder, at begge parter skal være skarpe, siger Kurt Scheelsbeck.

Han mener desuden, at privatskolerne kan være med til at gøre kommunen attraktiv for en bredere gruppe borgere og tilflyttere.

- Det er godt at kunne tilbyde forældre flere valgmuligheder indenfor kommunegrænsen, siger han.

Mest for elitens børn

En undersøgelse fra sidste år viste, at det især er den højere middelklasse og overklassen, der sender deres børn på fri- og privatskoler. Det gælder både i de store byer og i landkommunerne.

For eksempel går 31,5 procent af elitens børn i landkommunerne på en fri- eller privatskole i 1. klasse, mens det kun gælder for 16,9 procent af børnene fra arbejderklassen.

- Vi ved, at det i høj grad er børn fra ressourcestærke hjem, der går på fri- og privatskolerne. Så med forskydningen fra folkeskolen til privatskolen er vi godt i gang med at grave en kløft mellem top og bund. Vi skaber et A-hold bestående af elitens børn og et B-hold med børn fra mindre ressourcestærke hjem, siger Mie Dalskov Pihl.

Kurt Scheelsbeck fortæller, at man i Høje-Taastrup er opmærksom på denne problemstilling.

- Vi har haft overvejelser om, hvorvidt vi kunne samarbejde med privatskolerne og har på et tidspunkt holdt møde med skoleledelsen på Taastrup Realskole om, hvorvidt vi kunne øge samarbejdet om de svage elever i kommunen. Der er ikke kommet noget konkret ud af det, men vi vil sandsynligvis tage det op igen og måske kan det føre til noget, siger udvalgsformanden.