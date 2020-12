Her er vinderne af årets handicappris

Det blev virksomheden PlusRen, der vandt den ene af årets to handicappriser, som bliver overrakt af handicaprådet i Høje-Taastrup Kommune. Det var Steffen Mølgaard Jensen (tv.), arbejdsmarkedsudvalgsformand, Jørn Balle Larsen, formand for rådet, og Esat Senttürk (tv.), socialudvalgsformand, der overrakte prisen til Andreas Legarth, direktør for PlusRen (nummer to fra venstre). Foto: Kenn Thomsen

