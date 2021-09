Se billedserie Kim Rasmussen (t.v.) overrakte Andreas Bolvig Legarth prisen - en bronzeskulptur udført af FJ Sculpture ved Flemming Jørgensen.

Her er vinderen af årets erhvervspris

Taastrup - 17. september 2021 kl. 14:01

Det var et populært valg, da årets Erhvervspris Høje-Taastrup blev uddelt torsdag på Business Basar Netværksdag. Der var stort bifald, da Kim Rasmussen, formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum, afslørede årets modtager PlusRen ved indehaver Andreas Bolvig Legarth.

- Det er især de menneskelige aspekter, dommerkomiteen har skelet til i år, sagde Kim Rasmussen med tanke på, at PlusRen gerne giver plads til personer, som måske ellers befinder sig på randen af arbejdsmarkedet, på grund af fysiske eller andre skavanker.

- Du har fundet en model, hvor de medarbejdere, som måske ikke kan udfylde et helt job, alligevel passer ind i puslespillet og løser deres opgaver til både din og kundernes tilfredshed, mens de selv får en meningsfuld tilværelse med livskvalitet, noget at stå op til og komme ud at møde andre mennesker. Det er den største årsag til, at PlusRen vinder prisen i år, sagde Kim Rasmussen, som også nævnte, at PlusRen tidligt i corona-pandemien skænkede Høje-Taastrup Kommune en større mængde håndsprit.

Vil være svanemærket

PlusRen er tidligere i år også tildelt kommunens handicappris. I sin takketale bemærkede Andreas Bolvig Legarth, at det ikke er med tanke på at vinde priser, at virksomheden handler, som den gør.

- Vi går op i at være en bæredygtig, ansvarlig arbejdsplads og leverandør. Lige nu bruger vi meget energi på at blive svanemærket som rengøringsfirma. Det er en lang proces, men vi håber at komme i mål næste år. Vi skal ikke køre rundt i store, dieselforurenende biler eller bruge belastende kemikalier. Vi skal også være et sted, hvor folk bliver behandlet godt, og lønnen er i orden, sagde vinderen.

Det øger fleksibilitet

- Vi har mange ansatte på få timer pr. uge. Det fungerer meget godt i en virksomhed som vores, hvor vi måske skal bemande en kantine to en halv time om dagen, men hvad skal vedkommende så lave resten af dagen, hvis det er en fuldtidsansat? Vi bliver mere fleksible på den måde, og det er min klare erfaring, at disse medarbejder leverer max, mens de er på arbejde. Og så er det faktisk også dem, der har mindst sygefravær, bemærkede Andreas Bolvig Legarth og tilføjede, at hans omsorg for svagere personer nok blev vakt, da hans egen far fik sklerose.

- Jeg bliver aldrig mættet. For mig er det fedeste at se glæden i øjnene hos en person, som får at vide, at vi har et job til ham eller hende. Det er derfor, at jeg gerne vil vækste virksomheden, fastslog han.

Erhvervsprisen uddeles af Erhvervsforum, Taastrup Erhvervsforening og Hedehusene Erhvervsforening. I 2019 gik prisen til FriskSnit.dk ved Henrik Djurhuus og i 2020 til Sydkystens Brolægning & Kloak ved Tom Ewers.