Her er ønskerne fra foreningerne: De idræts- og kulturfaciliteter mangler

Taastrup - 16. september 2021 kl. 20:13 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Kunstgræsbaner, en bane til fodboldgolf, og forskellige forbedringer af det lokale teater og musikhus.

Det er bare nogle af de ønsker, som forskellige lokale aktører og foreninger har af ønsker til nye faciliteter og facilitetsforbedringer, og som fritids- og kulturcenteret i Høje-Taastrup Kommune har modtaget henvendelser om.

Men her kan man ikke bare åbne pengeskabet og kaste penge efter projekterne, selvom politikerne i fritids- og kulturudvalget gerne ville hjælpe alle.

- Jeg ville ønske, at vi have mulighed for at lave det hele med et trylleslag, siger Marjan Ganjjou, fungerende udvalgsformand.

Der er ønsker om kunstgræsbaner i Sengeløse, Fløng og hos Taastrup FC, som hver koster 4-5 millioner kroner, og så har Hedehusgårdens Rideklub et ønske om en ny ridehal, som blandt andet skal afhjælpe ventelisten til klubben. Også den koster 4-5 millioner kroner.

Fakta: Ønsker til faciliteter Her er nogle af de ønsker, foreninger og andre aktører har til faciliteter og forbedringer.



- Ekstra kunstgræsbane hos Taastrup FC



- Kunstgræsbane i Fløng



- Kunstgræsbane i Sengeløse



- Nyt, åbent ridehus på Hedehusgården



- Agilitybane i Hedehusene Idrætspark



- Fodboldgolfbane ved Hedehusene Idrætspark



- Foreningshus i Taastrupgaard



- Etablering af aktivt ungdomsmiljø i forbindelse med Multibane i Sengeløse



- Udvidelse af foyeren i Taastrup Teater og Musikhus



- Nye toiletter i kælderen i Taastrup Kulturcenter



-Udvidelse af Taastrup Teater & Musikhus’ kapacitet med min. 200 pladser



- Lys på græsbanen i Charlotteager



Kilde: Høje-Taastrup Kommune

Derudover er der ønsker fra Kulturhusenes brugerråd og Høje-Taastrup Teaterforening om at øge kapaciteten i Taastrup Teater og Musikhus med i 200 tilskuere, at udvide foyeren og at få renoveret facaden.

Der er også ønsker til forbedringer af Taastrup Kulturcenter, samt ønsker om en fodboldgolfbane i Hedehusene Idrætspark og lys på boldbanen i Charlotteager.

Ikke alle projekterne har en estimeret værdi.

Tak til de frivillige At så mange foreninger hvert år sender ønsker af sted, er udvalgsformanden glad for.

- Det er et tegn på, at der i de her foreninger sidder mange frivillige, der brænder for deres forening og sagen, og derfor kommer de med de her ønsker. Jeg er stolt af, hvor mange frivillige, der tænker, at der kunne være muligheder for at udvikle foreningen, hvis man fik noget økonomisk støtte, så vi sender en super stor tak til de, der har sendt ønsker, siger Marjan Ganjjou.

Men der er ikke råd til det hele og måske slet ikke noget af det.

- Det er budgetsager, og så må vi kigge på, om noget kan lade sig gøre, lyder meldingen fra Marjan Ganjjou

I 2020/21 blev tre projekter igangsat med kommunal støtte.

TIK Bueskydning fik støtte til forbedrede faciliteter. TIK Tennis og Hedehusene Idrætscenter fik tilskud til i alt tre padelbaner, og så er der etableret støjvæg og støjhuse på Skydebane Vest.

