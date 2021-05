Her er Læringshuset. Det er det navn, som den nye bygning, der skal rumme klub, dagtilbud og skole, har fået. Planen er, at bygningen åbner efter efterårsferien. Foto: Jens Wollesen

Her er navnet til ny skole: - Jeg synes, det er det rigtige navn

I hvert fald har institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune nu besluttet, at Læringshuset i Nærheden officielt skal have navnet »Læringshuset«.

Den beslutning er taget efter, at udvalget har afholdt et møde med brugerbestyrelserne i klubberne og skolen, der skal have deres daglige gang i bygningen.

- Det lykkedes på en okay måde at få besluttet navnet. Tilkendegivelserne er undervejs strittede i forskellige retninger, men udvalget var enige om, at det var det bedste navn til et hus, der skal rumme forskellige tilbud, om end der ikke var lige stor begejstring for navnet. Jeg synes, det er det rigtige navn, fordi huset er mere end en traditionel skole og skal indeholde forskellige funktioner, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

I mødet med brugerbestyrelserne kom også en række andre forslag til navne frem, fremgår det af et notat til sagen.