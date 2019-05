Pernille Frydendal har haft Bog og Idé i City 2 siden 2004. Foto: Jens Wollesen

Her er min butik: - Uden kunder har vi intet salg

Taastrup - 05. maj 2019

Redaktionen på sn.dk/taastrup har talt med en række indehavere/ledere af butikker i Høje-Taastrup Kommune for at sætte fokus på detailhandlen. Vi har fokuseret på at ramme at bredt udsnit af forretninger.

Her er det Pernille Frydendal.

Hun er direktør i Bog og Idé i City 2 i Høje Taastrup.

Bog og Idé Sælger bøger, papirvarer og sjov og ballade.

Forretningen har 12 medarbejdere, og den har været i City 2 siden 1975.

Hvad er der fokus på i din butik?

- Der er fokus på kunderne, og at personalet ved, at de skal hilse på kunderne. Har vi ingen kunder, har vi intet salg, så fokus er på kunderne, og at de har en god oplevelse i vores forretning, og at vi kan inspirere dem.

Hvem er jeres typiske kunder?

- Vores typiske kunder er blandt andet børnefamilier. Vi har vare til allerede før børn bliver født, som blandt andet bøger om, hvordan man bliver gravid. Så har vi også børnebøger til alle aldre. Vi har også varer for de ældre, der stadig kan lide at læse en fysisk bog og måske mangler en regningsblok, som de ikke kan få andre steder. Vi har måske lidt svært ved at få fat i teenagerne.

Hvad gør din butik særlig?

- Det særlige er, at vi prøver at have fokus på kunderne. Vi lærer vores ungarbejder, at de skal tage sig af kunderne og hjælpe dem, og så prøver vi at have de varer, som kunderne vil have. Vi forsøger at følge de trends, som er oppe i tiden hos børnene og have de nyeste bøger. Samtidig også de varer, som de ældre vil have.

Hvor ser du din butik om 10 år?

- Jeg forventer, at vi ligger i et center i et skønt område med boliger, rådhus og i et smørhul med et center i vækst, og hvor vi vil byde de nye borgere, der flytter til Høje Taastrup C velkommen. Jeg tror, det bliver rigtig godt, og jeg tror også, at Bog og Idé er i City 2 til den tid.

