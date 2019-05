Helle Rasmussen har haft sin dametøjsbutik Venus i Hovedgaden i Hedehusene i ni år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Her er min butik: Helle vejleder seriøst og ærligt

Taastrup - 01. maj 2019 kl. 19:31 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Redaktionen på sn.dk/taastrup har talt med en række indehavere/ledere af butikker i Høje-Taastrup Kommune for at sætte fokus på detailhandlen. Vi har fokuseret på at ramme at bredt udsnit af forretninger.

n Helle Rasmussen, indehaver.

n Venus i Hedehusene.

n Sælger dametøj og accessories.

n Forretningen har en ejer og en deltidsansat og åbnede i 2010.

Hvad er der fokus på i din butik?

- I min butik finder kunderne damemærker i en god kvalitet til en fornuftig pris. Mit fokus ligger på service, service, service. Kunderne skal have en god oplevelse. Så jeg gør en dyd ud af at gøre det ekstra, der skal til. Eksempelvis at lægge et par bukser op for kunden. Så kommer de som regel igen.

Hvem er jeres typiske kunder?

- Vi sælger dametøj til kvinder i størrelserne small til XXL eller 34 til 46. Kunderne er typisk kvinder, der har født og fremefter aldersmæssigt. Det er kvinder med naturlige og normale former. Ud over dametøj sælger vi også damesko, tasker, tørklæder, smykker og strømper.

Hvad gør din butik særlig?

- Kunderne får en personlig vejledning. Jeg siger min mening i forhold til, om tøjet sidder ordentligt. De får en seriøs og ærlig vurdering, simpelthen fordi jeg godt kan lide, at kunderne går ud af butikken med et produkt, der klæder dem, så de ikke skal ærgre sig, når de kommer hjem. En del ser mig også som en fortrolig. Jeg får mange historier fra mine kunders liv.

Hvor ser du din butik om ti år?

- Om ti år har jeg stadig min butik her i Hedehusene. Jeg åbnede butikken for at få ro på mit arbejdsliv i forhold til tidligere. Jeg håber, at denne her type butik, der giver den gode vejleding og service får en niche, sådan at man har nethandlen på den ene side, og at der også er plads til fysiske butikker. De fysiske butikker, der overlever, overlever på, at de har gjort noget ekstra.