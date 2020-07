Kenneth Penter er frivillig sommerfugleambassadør for Danmarks Naturfredningsforening i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Her er kommunens ambassadør for sommerfuglene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er kommunens ambassadør for sommerfuglene

Taastrup - 22. juli 2020 kl. 19:37 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kenneth Penter fra Reerslev er nylig tiltrådt sommerfugleambassadør for Danmarks Naturfredningsforening i Høje-Taastrup Kommune.

Han fik den frivillige stilling efter en snak med den lokale naturfredningsformand Knud Anker Iversen, fordi han har interessen for sommerfugle og en stor viden.

- Jeg synes, det er et spændende projekt, og jeg vil gerne være med til at løse opgaven og skabe bedre vilkår for sommerfugle og andre insekter, siger Kenneth Penter.

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet - der tales om en reel insektkrise.

Danmarks grønne arealer er for ensartede. Det er et problem for alle de sommerfugle, vilde bier og andre insekter, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde, skriver Danmarks Naturfredningsforening i "jobopslaget" til stillingen.

Som Sommerfugleambassadør har man som opgave at opsøge virksomheder, ejerforeninger, offentlige institutioner og lignende og få dem til at omlægge dele af deres arealer til at blive insektvenlige.

Kenneth Penter mener selv, han er den rette mand til jobbet. Han har interesseret sig for sommerfugle, siden han var 12-14 år og kender navnene på alle danske sommerfugle.

Arbejdet er så småt i gang, men Kenneth Penter forventer at gå rigtig i gang efter sommerferien, hvor han vil kontakte virksomheder i kommunen.

Kenneth Penter har også som mål at inspirere private haveejere til at skabe gode vilkår for sommerfugle.