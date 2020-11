Miljø og Energicentret i Høje Taastrup får ny leder fra 1. januar, når Emil Viskum (th.) overtager den ledige stilling. Her er han sammen med Ejner Stuttemeyer, der er ansvarlig for centrets reparationsværksted. Foto: Kenn Thomsen

Her er den nye leder: Ser frem til at arbejde med noget, jeg brænder for

Taastrup - 11. november 2020 kl. 05:58 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Siden slutningen af september har det været usikkert, hvem der skulle overtage den ledige stilling.

Men nu er det på plads, hvem der skal være ny leder af Miljø- og Energicentret (MEC) i Høje-Taastrup Kommune, efter Tina Faber trak sig.

Det bliver den lokale borger og byrådspolitiker fra Enhedslisten Emil Viskum, der bliver ny centerleder fra 1. januar.

Han er til daglig lærer på Bagsværd Skole, men tager orlov i halvandet år for at arbejde for miljøet hos MEC.

Her får han mulighed for at arbejde med de af de mærkesager, der gjorde, at han blev politiker nemlig klima og miljø og socialområdet.

Ambitionerne er store på både den korte og lange bane.

- Jeg ser frem til at arbejde med noget, jeg brænder for helt lokalt. Klima og miljø er en dagsorden, der er vigtigt, og jeg ser et stort potentiale hos MEC, siger Emil Viskum.

Han bliver ansat i 27 timer om ugen og vil fortsat være byrådspolitiker ved siden af.

