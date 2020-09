Foreningsprisfesten plejer at tiltrække mange deltagere, som det ses her fra et tidligere år. Nu er de nominerede til unglederprisen offentliggjort. Vinderen kåres til Foreningsprisfesten den 25. september. Foto: Per Christensen

Her er de nominerede til ungepris

Det er stadig forhåbningen at årets Foreningsprisfest finder sted den 25. september trods corona-situationen. Det oplyser Høje-Taastrup Kommune, som også oplyser, at man følger situationen tæt.

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en stor indsats i foreningen. Prisen er stiftet for at skabe fokus på de mange unge, som yder en frivillig indsats for andre unge og ældre i kommunen. Prisen er på 5000 kroner, som går til den unge leder.