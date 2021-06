Se billedserie Høje-Taastrup Kommune skal være mere vild, og kommunen er med i en dyst, hvor man kæmper med 91 andre kommune om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Foto: Kasper Ellesøe

Her bliver din kommune vild: Så mange blomster skal der plantes

Taastrup - 19. juni 2021 kl. 12:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Naturen lider, og både dyre- og plantearter er i fare for at uddø.

Derfor har miljøminister startet en dyst, hvor 92 kommunen kæmper om at blive Danmarks Vildeste Kommune, hvor naturen skal være mere mangfoldig og have plads til mere biodiversitet.

Høje-Taastrup Kommune deltager også i konkurrencen, og det kræver en hel del at sørge for at masser af kommunens m2 bliver fyldt med vilde blomster.

Kommuens driftby har blandt andet udlagt omkring 220.000 blomsterløg tre forskellige steder: Sydskellet i Taastrup, i Driftsbyen og på Cathrinebergvej i Sengeløse.

Det svarer til 890 m2 med flotte blomster.

Der er bladnet andet forskellige krokus-arter, vintergæk, skovtulipan og snepryd. På Sydskellet er der også udplantet tre slags prydløg.

- De botaniske former af blomsterløg her er gode for bier og sommerfugle. De kommer tidligt om foråret, hvor der er begrænsede fødemuligheder for insekterne. Nektar og pollen indeholder sukker, proteiner og vitaminer, og bierne og sommerfuglene har ikke kun brug for disse stoffer for at overleve, men også for at lægge æg. Og mens de flyver fra blomst til blomst, tager de sig af bestøvning af blomsterne. En win-win situation, lyder det fra Kristel Jelstrup Hansen, der er projektleder på projektet i Høje-Taastrup, der har fået navnet »Vild i HTK«.

Også langs Vejtoften i Taastrup er der plantet blomster. Her er der plantet blomstereng, som skal gavne insekter. I alt bliver der plantet over 43.000 m2 blomstereng i kommunen, og arbejdet er i gang. Foto: Kasper Ellesøe

Da blomsterløgene blev udlagt relativt sent, har årets blomstring været lidt mindre i år, men det forventes, at de år efter år vil blomstre løs fremover.

Også blomsterenge på vej Udover de mange blomsterløg er Høje-Taastrup Kommune også i gang med at så blomsterenge forskellige steder i kommunen.

Der er allerede eksisterende blomsterenge i blandt andet Hakkemosen, Gadehavekvarteret, Vandtårnsparken i Taastrup og i Kulturparken i Hedehusene.

FAKTA Her er der plantet 220.000 blomsterløg:

Sydskellet Taastrup

Cathrinebergvej Sengeløse

Driftsbyen



Det er blandt andet disse løg der er plantet:

Crocus chrys. »Goldilock« (krokus)

Galanthus nivalis (vintergæk)

Chionodoxa luciliae (snepryd)

Puschkinia libanotica (porcelænshyacint).

Tulipa sylvestris (skovtulipan)

Allium giganteum (kæmpeprydløg) (Kun Sydskellet)

Allium sphaerocephalon (middelhavsprydløg) (Kun Sydskellet)

Nectaroscordum siculum (bulgarsk prydløg) (Kun Sydskellet)



Her er man blandt andet i gang med at plante i alt over 43.000 m2 blomsterenge:

Vejtoften

Bondehøjvej

Charlotteager

BMX-bane i Hedehusene

Baldersbrønde

Østerled i Fløng

Møllebaken i Fløng



Herudover er der en række allerede eksisterende blomsterenge i blandt andet Hakkemosen, Ræjegrøften, Gadehavekvarteret og ved rådhuset.



Kilde: Høje-Taastrup Kommune

Og der er flere end 43.000 m2 blomstereng på vej.

Det drejer sig blandt andet om arealer langs Vejtoften i Taastrup, Charlotteager, Baldersbrønde, Østerled i Fløng og Bondehøjvej.

Har købt grusgrav Som endnu et led i konkurrencen har kommunen også købt den udtømte Sengeløse Grusgrav, der skal forvandles til et rekreativt naturområde med vild natur til glæde for både dyr og mennesker.

Det vedtog byrådet tidligere på året, hvor Lars Prier (DF), formand for teknisk udvalg, blandt andet udtrykte begejstring for projektet.

- Det er et virkeligt fantastisk projekt, som jeg har meget store forventninger til. Jeg forestiller mig, at det kunne blive et slags mini-Hedeland, hvor man genetablerer naturen og omdanner det til et rekreativt område, som alle kan få glæde af, sagde Lars Prier.

Det er planen, at området skal udvikles i samarbejder med borgerne, foreninger og andre i kommunen.

Sengeløse Grusgrav er også en del af projektet. Kommunen har købt grusgraven, og planen er at udvikle den til et rekreativt område med vild natur til gavn for både dyr og mennesker. Foto: Kasper Ellesøe

For at kunne udvikle grusgraven til et færdigt projekt anslår administrationen, at der skal bruges 400.000 kroner til borgerinddragelse og projektering og efterfølgende 4 millioner kroner til anlæg.

- Arbejdet med grusgraven er startskuddet, men allerede nu kan alle faktisk benytte sig af Sengeløse Grusgrav, der er åbnet for offentligheden, så man er velkommen til at gå på opdagelse i området allerede nu, siger Kristel Jelstrup Hansen og fortæller, at der er en naturundersøgelse i gang, der blandt andet skal kortlægge truede arter.

Netop grusgraven får prominent besøg mandag den 21. juni, hvor igangsætter af konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, miljøminister Lea Wermelin kommer forbi Sengeløse Grusgrav og hører, om hvad planerne er for området.

Alle kommune har indleveret en beskrivelse af, hvad kommunerne vil gøre, og hvorfor de skal vinde. Her bliver der i Høje-Taastrup blandt andet lagt væk på, at man har mange forskellige indsatser.

- Vi vinder VILDEST, fordi vi sikrer, at der fremadrettet kommer mere vild natur i byerne og på landet - både på private og offentlige arealer. Vi vinder på vores mangesidige indsatser, som omfatter både borgerne, grundejerforeninger, skoler og institutioner, virksomhederne. Konkurrencen har været afsæt,til en langvarig indsats for bedre bynatur og fokus på naturen i det åbne land blandt andet langs vejene og på landbrugsarealerne, lyder det fra Høje-Taastrup Kommune,.

Vinderen af konkurrencen kåres i slutningen af 2022.

