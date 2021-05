Den store affaldsindsamling fandt også sted på Vestegnen, hvor der blev indsamlet 4.812 kilo skrald. Foto: Dansk Naturfredningsforening

Her blev indsamlet 4.812 kilo skrald

Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling i uge 15 gjorde naturen en hel del renere. Også på Vestegnen, hvor der blev indsamlet 4.812 kilo skrald. Der var indsamlere ude i næsten alle kommuner og højdespringeren på Vestegnen blev Høje-Taastrup, hvor der blev indsamlet 1.931 kilo affald. Kommunen har da også flere indbyggere end de andre vestegnskommuner.

Takeaway-affald og dåser

Affaldsindsamlingen trak på landsplan op mod 185.000 danskere udendørs for at befri naturen og deres lokalområde for andres efterladte skrald.

Og det var ikke så lidt, de fik samlet sammen. der blev blandt andet fundet 120.000 stykker takeaway-emballage, 52.000 engangsmundbind og 87.000 dåser.

I alt fik indsamlerne fjernet mere end 167 ton affald fra natur, gader og stræder. Til sammenligning blev der i 2019 samlet 156 ton affald.

Forud for indsamlingen frygtede Danmarks Naturfredningsforening, at der rundt omkring skulle ligge store mængder pizzabakker, kaffekrus og andre former for takeaway-emballage. Under corona er salget af takeaway nemlig steget, samtidig med at danskerne er kommet mere ud i naturen.

Denne formodning ser desværre ud til at holde stik. På Affaldsindsamlingen er der blevet registreret takeaway-emballage på 87 procent af indsamlingerne, og sammenlagt er der altså fundet hele 120.000 styk. Værst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor godt 40 procent af emballagen er fundet.

- Vi forventede at finde meget emballage fra takeaway, men det er alligevel påfaldende, at der er blevet samlet så store mængder i løbet af ugen. Det er desværre en konsekvens af, at vi producerer alt for meget affald, når vi køber takeaway. Hvis vi for alvor skal problemet til livs, skal vi derfor helt væk fra engangsemballagerne og i stedet gå over til emballager af holdbare materialer, der kan vaskes og bruges igen og igen. Og her ser vi gerne, at politikerne på Christiansborg kommer på banen med ambitiøse mål og flere krav til branchen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Mundbindene bliver smidt

På sidste års affaldsindsamling satte Danmarks Naturfredningsforening fokus på mundbind, der i sensommeren var dukket op som en ny type affald flere steder i landet. På en enkelt dag i september blev der her fundet 2.700 styk.

Og problemet er tilsyneladende ikke blevet mindre siden da. I år er der registreret engangsmundbind på 90 procent af indsamlingerne, hvor der i alt er fundet 52.000 styk. Mere end hvert femte mundbind er fundet i København, Aarhus og Odense Kommune.

Brug stofmundbind

- Alt for mange steder flyder det med engangsmundbind, og selvom problemet er størst i byerne, er det ikke noget, vi bare kan lukke øjnene for. Mundbind er skadelige for miljøet og dyrelivet, hvis først de havner i naturen, og derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening peger på bedre indsamling af engangsmundbindene som en del af løsningen. Allerhelst ser foreningen dog, at alle, der har mulighed for det, går over til tre-lags stofmundbind, der kan genbruges igen og igen.

