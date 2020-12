Artiklen: Her åbner Falck endnu et lyntest center

Med den nye aftale mellem regeringen og Falck om at levere 50.000 daglige hurtigtest for covid-19 er der udsigt til en lang række nye teststeder i hele Danmark.

Et af de steder bliver i Taastrup, hvor de nye teststed forventes at åbne torsdag den 17. december.

- Smitten i Danmark er for høj, og den udvikler sig for hurtigt i alle fem regioner. Derfor tager vi nu hurtigtest i brug som supplement til den i forvejen åbne og brede testindsats. De nye hurtigtest er mindre sikre end PCR-test, men deres styrke er til gengæld, at de giver svar på meget kort tid. Det betyder, at vi kan bryde flere smittekæder, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).