Se billedserie Slidgigt i knæene har gjort, at Henning Stærk ofte må sidde ned under koncerterne, men det betyder ikke, at der ikke stadig er power i manden, der fredag aften gav koncert i Hedehuset som en del af Kul?Tour. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Henning Stærk er still going strong Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Henning Stærk er still going strong

Taastrup - 11. juni 2018 kl. 09:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets Kul'Tour-uge har budt på en flere velbesøgte arrangementer, og fredag aften var ingen undtagelse.

Henning Stærk gav koncert i Hedehuset, og selvom han ikke længere er helt ung, satte en han en streg under, at han er 'still going strong'.

På trods af, at Henning Stærk efterhånden har nået de 69 somre, er de spidse støvler ikke stillet på hylden og tourbussen er ikke kørt i garage.

Henning Stærk udgav sin første single i 1967. Dengang var mediet en syv-tommers vinylplade. Som 68-årig valgte han at vende tilbage til singlemediet - denne gang er det dog digitalt.

Sangen afspejler på flot vis, det som Henning Stærk kommer fra samtidigt med, at han ikke hænger fast i en nostalgisk fortid.

Siden Henning Stærk begyndte at spille, har det altid været kontakten med publikum og livekoncerten, der har været ledestjerne for hans vej. Selv efter mere end 3000 koncerter og i en alder af 69, glæder han sig, hver gang han skal afsted. Og der skal meget til at holde ham fra det. Selv ikke slidgigt i knæene, som i en periode har betydet, at en stol er nødvendig, har holdt ham tilbage.

- Et liv med rock'n'roll er ikke skånekost. Og mange i min generation - mig selv inklusive - har været hårde ved sig selv. Men lysten til musikken og den magi, der opstår, når man spiller en koncert for et medlevende publikum, holder mig i gang, siger han.