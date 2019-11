IKEA Danmark udbetaler mere end en månedsløn i bonus til alle ansatte efter et rekordår for møbelkoncernen. Foto: PR

Heldige ansatte: Alle får mere end en månedsløn i bonus

Taastrup - 01. november 2019

Det er en god tid at være ansat i møbelkoncernen IKEA i Danmark.

3.079 IKEA medarbejdere kan nemlig se frem at modtage mere end en månedsløn i bonus som tak for en ekstraordinær indsats i et rekordår for IKEA.

Det skyldes, at IKEA Danmark i sit seneste regnskabsår, der løb til udgangen af august, har leveret sin bedste omsætning gennem kædens 50 år lange historie i Danmark.

Samtlige 3.079 IKEA medarbejdere, der arbejder eller har arbejdet i IKEA gennem det seneste regnskabsår og med minimum seks måneders anciennitet, kan derfor se frem til at modtage 114 procent af en månedsløn.

IKEA Danmark øgede salget med 7,9 procent og nåede en omsætning på 4,7 milliarder kroner.

- Jeg er meget imponeret over, hvad vi i fællesskab har præsteret. I IKEA taler vi om at kraftsamla, når vi samles om at gøre en ekstraordinær indsats. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan udbetale denne bonus, og at alle medarbejdere bliver tilgodeset, for alle har ydet en forbilledlig indsats, siger Johan Laurell, adm. direktør i IKEA Danmark.

Bedre kundeoplevelser

Størrelsen på bonussen varierer fra person til person efter arbejdede timer.

Alle får dog den samme procentvise bonus, nemlig helt præcist 114,28 procent af deres månedsløn.

Bonussen udbetales, fordi IKEA Danmark har realiseret målsætninger for salg, omkostning og resultat.

- Vores vækst og gode resultater skyldes udviklingen af vores sortiment, en fantastisk flot fremgang i salget af især køkkener samt introduktionen af nye populære services som dag-til-dag levering og klik og hent. Samtidig har mine kolleger ude i varehusene leveret gode kundeoplevelser, og det er i sidste ende de gode oplevelser og anbefalinger, vi lever af, siger Johan Laurell og tilføjer:

- Vi har haft et meget positivt år midt i en transformationstid, hvor vi ændrer og udvikler IKEA til at levere endnu bedre på vores vision om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. Jeg er meget stolt af at være i selskab med så kompetente, engagerede og dedikerede kolleger overalt i IKEA Danmarks organisation.

Konturerne til et nyt IKEA

IKEA er i gang med at ændre sit 75 år gamle koncept, så møbelkæden i fremtiden bliver endnu mere digital, nemmere at handle med og mere tilgængelig for endnu flere af de mange mennesker.

Det seneste år er IKEA kataloget i Danmark blevet digitaliseret, møbelkæden har åbnet IKEA Planning Studio på Vesterbrogade i København, og leveringstiderne er bragt ned til under fire timer i snart hele landet.

Samtidig er antallet af besøgende i varehusene øget i et fysisk detailmarked, der er under pres fra digitale handelskanaler.