Hel daginstitution lukket: Medarbejder smittet med covid-19

Én af de hjemsendete medarbejdere er testet positiv for covid-19, mens de ni andre medarbejdere har symptomer så som kriller i halsen eller let hovedpine. De ni er blevet testet, men det er altså endnu ikke afklaret, hvorvidt de er smittet.

- Vi kunne have valgt at holde institutionen åben med det personale, der ikke var hjemsendt, men vi ville alligevel skulle oplyse forældrene om situationen. Og vi havde en formodning om, at ikke mange forældre ville have lyst til at sende deres børn i en institution, hvor der er konstateret smitte, forklarer borgmester Michael Ziegler (K), der sidder for bordenden af kommunens krisestyringsstab.