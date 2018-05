Vuggestue- og dagplejebørn fra Høje-Taastrup Kommune får mulighed for at tumle rundt.

Send til din ven. X Artiklen: »Hej, skal vi tumle?: 100 børn tumler rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Hej, skal vi tumle?: 100 børn tumler rundt

Taastrup - 01. maj 2018 kl. 09:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1-3 årige skal opleve glæden ved leg og bevægelse, når vuggestuer og dagplejere i maj er med i tumleugen »Hej skal vi tumle?«.

Børnene i vuggestuer og dagpleje får stimuleret alle deres sanser i maj, når de skal tumle med sansecirker og sansefirkanter som led i bevægelsesugen »Hej skal vi tumle?«

Det er DGI, Børneulykkesfonden, FOA og bObles, der står bag »Hej skal vi tumle?« i uge 18 og 19 i forbindelse med Dagplejens dag. Målet er at inspirere dagplejere og vuggestuer i hele Danmark til en hverdag med mere bevægelse og samtidig styrke børnenes motorik gennem leg og bevægelse.

Glæden ved at bevæge sig

I Høje Taastrup Kommune kan 100 børn se frem til en masse positive oplevelser med at lege og bevæge sig og derved tumle sig til bedre børnemotorik.

»Dagplejere og vuggestuer har en vigtig opgave i forhold til at give børnene både lyst og mod til at bevæge sig. Det er vigtigt, at vi samarbejder om at skabe de bedste rammer for, at børn er fysisk aktive tidligt i livet og oplever glæden ved at bevæge sig,« siger Søren Møller, der er formand for DGI.

Tumleugen er bygget op omkring leg som en naturlig del af at bevæge sig. Og spørger man børnene selv, er de vilde med at lege. Det viser foreløbige resultater fra Børneulykkesfondens Børnepanel, hvor 299 5-6-årige børnehavebørn har besvaret et individuelt, elektronisk spørgeskema i lyd og billeder omhandlede børns leg. 98 % af børnene svarer, at de godt kan lide at lege - særligt fordi, de bliver glade og griner (41 %), og fordi de må »løbe og hoppe« (34 %).

Spørger man børnene, om der er nogle lege, hvor de voksne bliver sure eller skælder ud, svarer mere end hver tredje, at det er, når de leger vilde lege, fx løber eller hopper indenfor. Samtidig viser Børnepanelets resultater, at 2 ud af 5 børn svarer, at de gerne vil lege flere vilde lege i børnehaven.

»Med Børnepanelet får vi muligheden for at spørge børnene direkte, og det giver et unikt indblik i deres interesser, ønsker og behov. Vi kan se, at svarene peger i retning af, at mange børn gerne vil lave flere fysiske lege i børnehaven. Det skal vi lytte til og skabe de rammer til dem, som de behøver,« siger generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen.

Konkrete redskaber til dagplejere og pædagoger

Også dagplejere og pædagoger mener, at der skal mere bevægelse ind i børnenes hverdag i dagplejen eller institutionen. Det viser en undersøgelse foretaget blandt de 175 dagplejere eller pædagoger, som sidste år deltog i »Hej skal vi tumle?« 2 ud af 3 mener, at der skal være mere fokus på bevægelse blandt børnene på deres arbejdsplads.