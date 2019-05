Se billedserie Omkring 60 børn og unge var dagen igennem på scenen til lørdagens Hedelandsfestival, der blev den sidste af slagsen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hedelandsfestivalen siger stop efter 10 år

Taastrup - 27. maj 2019 kl. 13:42 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 60 sang- og musikglade SFO-børn stod lørdag på scenen ved dette års Hedelandsfestival, som var den 10. i rækken.

Men det bliver også den sidste, for nu har arrangørerne valgt at trække stikket.

Det skyldes, at interessen for at deltage i Hedelandsfestivalen for kommunens SFO'er har været dalende i en årrække, og derfor kan arrangørerne ikke længere stå inde for at holde arrangementet, fortæller Mikael Bak Jensen, der er en af medarrangørerne af Hedelandsfestivalen.

- Vi har besluttet, at det var den sidste Hedelandsfestival. Mange af de øvrige SFO'er i kommunen har længe sagt, at de måske vil være med, men i sidste ende valgt ikke at deltage. Sådan har det kørt et stykke tid, hvor det har været os selv fra Reerslev og så Gadehaven og Klub 5'eren, der har været med, mens de øvrige kun har deltaget en eller et par gange. Og da det er dyrt for os at afholde en festival i rammerne ude i Hedeland, har vi besluttet at stoppe, siger Mikael Bak Jensen, der til dagligt er medarbejder i Reerslevs SFO Viben.

Ifølge ham koster det Reerslev Skoles Landsbyordning 30.000 kroner at holde festivalen.

- Vi er selvfølgelig meget kede af det, men vi vil ikke lade festivalen fuse ud, men derimod slutte med en fest og et brag, siger Mikael Bak Jensen.

Han understreger, at man lokalt i Reerslev vil arbejde på et alternativt musikarrangement i mindre rammer til næste år - måske i stil med en byfest, som man har kendt det tidligere i landsbyen.

- Jeg regner med, at vi tager emnet op med de øvrige foreninger i Reerslev, når vi lige har sundet os og holdt sommerferie, siger han.

Trods den triste udmelding lykkedes det for de deltagende børn og voksne at holde et brag af en festival i det gode lørdagsvejr.

- Det gik meget fint, og vi var heldige med vejret, siger Mikael Bak Jensen om afviklingen af den 10. Hedelandsfestival.

Festivalbandet havde prioriteret den danske musikskat i set-listen. Så tilhørerne kunne blandt andet lytte til musik af Sneakers, TV-2, Tommy Seebach og Nephew.

- Vi rundede hele festivalen af med Amsterdam af Nephew. Og højdepunktet på hele festivalen var nok, da Mia og Gry, der var deltagere fra den allerførste Hedelandsfestival for 10 år siden, gik på scenen sammen med Gadehavens børn og lavede et mash-up ved at gå fra »Jeg ved en lærkerede« over i »The house of the rising sun«. Det var et meget smukt nummer, fortæller Mikael Bak Jensen.

Det var i øvrigt formanden for Kulturelt Samråd, Ruth Trier, der officielt åbnede festivalen. Kulturelt Samråd var nogle af de første til at slutte op om det lokale festivalkoncept.