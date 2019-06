Se billedserie Isabel Schwartzbach fra Jyllinge spiller hovedrollen som nonnen Maria. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Hedeland er ren inspiration for The Sound of Music-skuespillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hedeland er ren inspiration for The Sound of Music-skuespillere

Taastrup - 17. juni 2019 kl. 18:02 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opsætningen af The Sound of Music i Hedelands udendørs amfiteater giver god mening for hovedrolleindehavere, skuespillerne Morten Hemmingsen og Isabel Schwartzbach. Især fordi musicalens handling udspiller sig i Østrigs bjergklædte landskab og natur.

Læs også: Børneskuespillere venter i spænding på musicalpremiere

- Det er et meget specielt sted. Jeg kendte det ikke i forvejen. Det er et skønt naturområde, og det er dejligt at være udenfor. Det passer simpelthen så godt til stykket. Vi kan bruge det, når vi spiller og referere til, at dér, ligger der et bjerg, siger Morten Hemmingsen og gestikulerer ud mod området ved scenen, hvor han skal spille rollen som Kaptajn von Trapp.

- Det er sjovt at være udenfor. Det er lidt noget andet end at være inde i en teatersal. Her i Hedeland er et dejligt univers, når vi står på scenen - også fordi det er et amfiteater. Så kan der pludselig gå en sky for solen eller noget andet, siger Morten Hemmingsen.

Han så som barn filmudgaven af musicalen, som oprindeligt er fra 1965.

- Sangene blev bare hængende. Klassikere, som de jo er. Senere har jeg opdaget, at det er noget virkelig god musik. Der er noget rigtigt over det, som passer til hver eneste scene, siger han.

Isabel Schwartzbach, der har rollen som nonnen Maria, havde også set filmen, før hun første gang spillede med i en anden musicalopsætning af The Sound of Music for et par år siden på Det Ny Teater. Her spillede hun en mindre rolle som en ung nonne.

- Det var kærlighed ved første blik for mig. Rodgers og Hammerstein er jo the grand old champions of musicals. Det er så godt skrevet. Hvis man overgiver sig til det, så er The Sound of Music fantastisk. Men der er også meget at leve op til. For mig er Julie Andrews den ultimative Maria, så det er hende, jeg bruger som forbillede til rollen, siger Isabel Schwartzbach.

- Det er en drøm at spille musicalen i Hedeland. Vi får leveret et stykke dansk natur som kulisse. Jeg er jo så heldig at indlede med den første sang, og jeg får det hele serveret. Jeg befinder mig jo i ren inspiration, siger Isabel Schwartzbach, som sender en venlig bøn til vejrguderne om godt vejr på spilledagene.