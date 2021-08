Havde drukket sammen: Fængslet for grov vold mod bekendt

En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for grov vold i Hedehusene i slutningen af april.

Taastrup - 06. august 2021 kl. 08:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 24-årig mand er mistænkt for at have udsat en bekendt for grov vold med blandt andet adskillige slag, spark og tramp. Godt tre måneder efter den voldsomme hændelse, er den 24-årige nu blevet varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage på en begrundet mistanke. Den 24-årige nægter sig skyldig.

Det var en aften i slutningen af april, at Vestegnens Politi blev kaldt til en adresse i Hedehusene. En yngre mand var på gaden blevet overfaldet med talrige knytnæveslag, slag, spark og tramp mod hovedet, og manden måtte efterfølgende behandles for læsioner i hovedet.

Et vidne har forklaret til politiet, at den yngre mand lå på vejen, da hun kom kørende i sin bil og lagde mærke til den voldsomme hændelse. Vidnet hjalp manden ind i vejsiden og satte ham op, hvorefter politi og ambulance blev tilkaldt. Gerningsmanden var i første omgang gået fra stedet, men vendte efter lidt tid tilbage og fortsatte volden. Derefter forsvandt gerningsmanden.

Under tirsdagens grundlovsforhør i Retten i Glostrup kom det frem, at de to mænd kendte hinanden. De havde tidligere på aftenen været på værtshus i Hedehusene og havde drukket sammen. Begge var godt berusede.

Efter værtshusbesøget mødtes de lidt senere på adressen et andet sted i Hedehusene, og her opstod der en uoverensstemmelse, som ifølge politi og anklagemyndighed altså endte i grov vold.

Vestegnens Politi har siden hændelsen søgt efter den 24-årige, uden det lykkedes. Han blev først anholdt natten til tirsdag i forbindelse med politiet blev kaldt ud til en sag om hærværk i Rødovre.

Den 24-årige, der tidligere er dømt for vold, nægtede at have udsat den yngre mand for vold i det omfang, som han er sigtet for. Han forklarede også, at han efterfølgende har mødt og talt med den yngre mand, og at de ikke aktuelt er uvenner.

Retten bestemte dog, at den 24-årige skal være varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage.