Se billedserie Beboerne i Ringsted håber på, at der snart sker nogle tiltag for at bringe hastigheden på Tingstedvej ned.

Hastigheden er for høj og sikkerheden for dårlig: Borgere utilfredse med kommunens forslag

Taastrup - 22. oktober 2021 kl. 19:42 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Hvis det står til beboerne i landsbyen, så skal der gøres noget ved vejen gennem byen.

Der køres nemlig alt for stærkt, og det skaber farer for byens skolebørn, der går i 0. til 6 klasse. Det fortæller Lene Lyngsie, der er formand for Reerslev Stærkende Landsbylaug.

- Et af de største problemer på Tingstedvej er hastigheden og sikkerheden for vores skolebørn. Da Tingstedvej er den eneste vej for skolebørn at komme i skole på, vil vi gerne højne sikkerheden, allerhelst have vejen kategoriseret som en skolevej, siger hun.

På årets vejbesigtigelse var byrådspolitikere fra Høje-Taastrup Kommune blandt andet på besøg på Tingstedvej i Reerslev, hvor en række beboere var mødt op for at fortælle om deres syn på sagen.

Kommunens folk i driftbyen foreslå en såkaldt »2 minus 1-vej«, og i den forbindelse vil man også nedlægge fodgængerfeltet ved Reerslev Skole Samt at ved 90 graders svinget ved Tjørnehøj Mølle/dlg dagligt opstår farlige situationer for de børn som cykler fra Stærkende i skole.

Tingstedvej lever op ti kriterierne for en "2 minus 1.vej", men beboerne ønsker noget andet.

Ifølge driftbyen øger sådan en vej kun trygheden, men ikke sikkerheden.

Står det til beboerne i Reerslev, bør der være forskellige former for fartdæmpende tiltag, som for eksempel skildpaddebump.

- En "2 minus 1-vej" kan muligvis godt være en løsning, men ikke hvis den står alene. Der skal også etableres chikaner og vejbump. De chikaner, som findes nu, er ikke 100 procent effektive og tillader alt for høj hastighed gennem byen. Samtidig er de ikke placeret hensigtsmæssigt og giver faktisk farlige situationer særligt omkring skole og institutionsområdet. Hvis der etableres en "2 minus 1-vej" uden nogen form for chikaner, vil man kunne køre endnu hurtigere gennem byen. Og det ønsker vi slet ikke, siger Lene Lyngsie, der også kan bakke op om en generel hastighedsnedsættelse gennem Reerslev til 40 km/t, som også har været foreslået.

I forbindelse med behandlingen af vejbesigtigelsen blev der indstillet, at der skal laves et dialogmøde mellem kommunen og borgerne i byen. Det er endnu ikke sket, fortæller Lene Lyngsie.

Skal finde den rigtig løsning I oplægget fra kommunen er en "2 minus 1-vej" foreslået. Men der er ikke truffet nogen endelig beslutning, understreger Lars Prier (DF), formand for teknisk udvalg.

- Det er vigtigt, at vi drøfter sagen, så vi finder den rigtige løsning. Og jeg vil godt understrege, at der ikke er slået søm i kisten og taget en endelig beslutning. Vi ønsker, at borgerne kommer ind over. Der er absolut ikke taget en beslutning, og vi vil have dialogen, siger Lars Prier (DF).

På vejbesigtigelsen i 2018 blev Tingstedvej også besigtiget. Vejen skulle inden for en kortere årrække istandsættes, og det blev besluttet at vente med eventuelle ombygninger af vejen til, at disse kunne koordineres med vejistandsættelsen. Og det tidspunkt nærmer sig altså snart.

Hos Socialdemokratiet mener byrådsmedlem Hugo Hammel, at en "2 minus 1-vej" vil fungere godt i Reerslev, fordi der blandt andet er gode erfaringer fra Vridsløsemagle.

- Jeg mener, at en "2 minus 1-vej" vil være en god løsning. Det giver tryghed, selvom det ikke giver sikkerhed. Men jeg vil gerne støtte op om, at vi afventer en dialog med borgerne i byen, siger Hugo Hammel.

Borgerne i Reerslev frygter, at det ikke vil løse problemet med sådan en vej, og de er bange for, at kommunen vælger den billigste løsning.

- Borgerne i Reerslev er enige i, at det ikke er godt nok, det som kommunen gør. Jeg er ikke sikker på, at vejen er en smutvej for andre bilister, og derfor kan det jo være, at det er beboerne selv, der kører på vejen og derfor kører for stærkt. Men hvis der er meget gennemkørende trafik i Reerslev, så skal det med i overvejelserne til en løsning. Vi vil foreslå, at der bliver iværksat nogle trafik og hastighedsmålinger i og omkring Reerslev, så en løsning kan træffes på faktuel viden, siger Hugo Hammel.

Lene Lyngsie er dog ikke enig i, at det borgerne i landsbyen, der kører for stærkt, da der efter hendes overbevisning er andre, der kører gennem byen.

- Jeg oplever, at der i morgentrafikken er en del biler, som kommer fra Tune/Stærkende-siden, som kører gennem byen for at dreje ad Torslundevej, og om eftermiddagen den modsatte vej, siger Lene Lyngsie.