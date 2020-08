Har udsigt til at blive valgt: Merete Scheelsbeck igen folketingskandidat

Merete Scheelsbeck blev lørdag genvalgt som konservativ folketingskandidat i Taastrupkredsen, der dækker Høje-Taastrup og Albertslund. Hun bliver varmt anbefalet af Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler.

På et velbesøgt opstillingsmøde lørdag på Blåkildegård i Taastrup, blev Merete Scheelsbeck genvalgt som konservativ folketingskandidat for Taastrupkredsen.

Merete Scheelsbeck var indstillet som kandidat af de to foreninger, der udgør Taastrupkredsen - nemlig Konservative i Høje-Taastrup og Konservative i Albertslund. Ifølge partiets vedtægter skal der afholdes et opstillingsmøde i valgkredsen senest 18 måneder efter sidste folketingsvalg.

Dette valg blev som bekendt afholdt den 5. juni sidste år, og her fik Merete Scheelsbeck over 3.000 personlige krydser, hvilket placerede hende som en klar nr. 2 (efter Rasmus Jarlov) i Københavns Omegns Storkreds.

Placeringen som nr. 2 i storkredsen betød, at Merete Scheelsbeck var snublende nær en plads i Folketinget. Konservative fik ved valget en flot fremgang, hvor de gik fra 6 til 12 mandater, men hvis de var gået frem til 13 mandater, så var Merete Scheelsbeck blevet valgt.

Det Konservative Folkeparti har fortsat fremgangen i de aktuelle meningsmålinger, og derfor forventer man i Taastrupkredsen, at Merete Scheelsbeck har det bedst tænkelige afsæt for at blive indvalgt næste gang.

Politisk erfaring Merete Scheelsbeck blev som 19-årig indvalgt i byrådet i Høje-Taastrup Kommune i 2005, og hun sidder i dag som formand for fritids- og kulturudvalget samt som 2. viceborgmester.

Hun har derfor et førstehåndskendskab til de udfordringer, som kommunerne på Vestegnen skal håndtere.

- Vi har et kæmpe ansvar for, at vores unge - uanset baggrund - lykkes med at komme godt i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi fokusere på kvalitet fremfor kvantitet i folkeskolen. Mit konkrete forslag er, at vi afskaffer den understøttende undervisning, og at vi giver skolerne mulighed for at afkorte skoledagen tilsvarende. Det vil frigive op til 3.800 lærerårsværk, som kan bruges til at styrke kvaliteten af folkeskolens kernefag, fastslog Merete Scheelsbeck i sit politiske oplæg på mødet.

En anden stor udfordring på Vestegnen er den akutte mangel på praktiserende læger.

- I dag står 127.890 danskere uden egen læge, men regeringen viser ikke vilje til at løse dette kæmpestore problem. Løsningen ligger ellers lige for, hvis vi vil sikre alle danskere en familielæge. Der skal ganske enkelt uddannes flere læger. Regeringen har luftet muligheden for at tvinge færdiguddannede læger til at tage et år som praktiserende læge, men tvang er ikke en acceptabel og langtidsholdbar løsning, pointerede Merete Scheelsbeck.

Anbefaling fra borgmesteren Michael Ziegler understregede efter genvalget af Merete Scheelsbeck, at det er supervigtigt, at kommunen bliver repræsenteret på Christiansborg.

- Jeg er glad for, at vi kan stille en stærk kandidat, som er opvokset og bor i kommunen. Merete har endda rigtig gode muligheder for at blive valgt. Ved sidste folketingsvalg ville hun være blevet valgt, hvis Det konservative Folkeparti havde fået bare ét mandat mere. Og nu står partiet til endnu en flot fremgang, fastslog Michael Ziegler.