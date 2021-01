Har kørt planmæssigt hele året: Så mange gange har bloddonorer givet blod

- Alt er gået planmæssigt, således at man med fire tapninger i 2020 har kunnet levere i alt 694 portioner til blodbanken. Det er ganske flot i en svær tid med mange restriktioner, endda toppet med 183 portioner her i december, hvor i alt 193 var mødt op til tapning, lyder det fra Carsten Petersen, formand for TIK Donor