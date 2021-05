Se billedserie Peter Høyer i er øjeblikket i Spanien, hvor han går på caminoen til Santiago de Compostela. Han er vaccineret mod corona og har taget orlov fra sit arbejde. Her er han sammen med tre fransmænd, som han har diskuteret EU med. Foto: Peter Høyer

Har gået 257 km på caminoen i coronatid: Håber på at møde flere pilgrimme

07. maj 2021

Sidder alene og nyder stilheden, den kølige morgenluft, lyden af fuglekvidder og en kop kaffe på terrassen. Vi er to pilgrimme på Albergue Rosalia i byen Castrojeriz.

Stødte i går på tre franskmænd. Deres tempo passer bedre til mig, så jeg hægter mig på dem.

Den ene taler fint engelsk, og de to andre taler et ok tysk.

Så jeg roterer lidt rundt mellem dem. For jeg kan ikke tale med dem alle samtidig. For jeg kan dårligt fransk, og dem, der kan tysk, taler ikke engelsk!

enHvor skulle jeg dog have fulgt bedre med i fransktimerne i gymnasiet.

Vi drøfter EU. De forstår ikke rigtigt, at vi som det lille land, vi er, ikke er mere begejstrede for EU. Min forklaring er, at vi generelt lider af storhedsvanvid. Og tror, vi selv er bedst til alt.

Derfor taler regeringen jo for eksempel også om, at Danmark selv skal producere vacciner. Artiklen fortsætter under billedet.

Vel ankommet til et herberg, hvor det er tid til at nyde en velfortjent forfriskning. Foto: Peter Høyer

Der er stor bekymring over Kinas stigende indflydelse i Frankrig, EU og hele verden.

Men også den pinlige stoleleg i Tyrkiet for godt en måneds tid siden, hvor Erdogan tog imod EU-ledelsen.

Vi er alle fire enige om, at som et minimum burde EU-præsidenten Charles Michel have rejst sig op og tilbudt Ursula von der Leyen sin stol.

Det havde sendt i klart signal til værterne og verden med hensyn til ligestillingen mellem kønnene. Det gjorde belgieren som bekendt ikke.

Fakta Peter Høyer er på pilgrimstur på Caminoen i Spanien.



Jeg er de seneste 5-6 år blevet gladere og gladere for at gå langt i naturen. Det giver god motion og masser af tid til at lade tankerne flyve af sted. Samtidig er der rig mulighed for løbende at sætte sig nye mål.



Først gik jeg 7 dage på Hærvejen. Året efter lidt mere på 10 dage. Så Bornholm rundt langs kysten på 5 dage. Og sidste år 100 km på under et døgn. Caminoen har derfor længe været i mine tanker.Nu går det løs. Peter Høyer er på pilgrimstur på Caminoen i Spanien.Jeg er de seneste 5-6 år blevet gladere og gladere for at gå langt i naturen. Det giver god motion og masser af tid til at lade tankerne flyve af sted. Samtidig er der rig mulighed for løbende at sætte sig nye mål.Først gik jeg 7 dage på Hærvejen. Året efter lidt mere på 10 dage. Så Bornholm rundt langs kysten på 5 dage. Og sidste år 100 km på under et døgn. Caminoen har derfor længe været i mine tanker.Nu går det løs. Den franske dom er hård og rigtig.

Charles Michel er en klovn.

Burgos er fantastisk Er nu nået op på Den Castilianske Højslette. Her en mere åbent, med lange strækninger uden de store muligheder for læ. Læ for regn, læ for vind og ikke mindst læ for solen.

Har købt solcreme med faktor 50.

Er glad for, at jeg går her i maj. Her må blive tæt på dræbende varmt i juli og august.

Selvom der nu dyrkes korn i lange baner, er udsigten fortsat fantastisk. Artiklen fortsætter under billedet.

Katedralen i Burgos, en by, som Peter Høyer har fået et godt indtryk af. Foto: Peter Høyer

Hver region har sine kendetegn. Hvor Rioja er vin, vin og atter vin, har der indtil nu nærmest ikke været andet end korn i Castilla y León, som regionen hedder. Men det kan ændre sig, for det er en stor region, som jeg skal gå gennem de kommende cirka 10 dage.

Jeg havde to nederen dage. Ind til og ud af - Burgos, gennem industrikvarterer, forbi lufthavnen og ud gennem kedeligt forstadsbyggeri. Noget af en følelsesmæssig rutschetur.

For selve byen er fantastisk, faktisk en af de smukkeste byer, jeg nogensinde har besøgt.

Ankom sen eftermiddag. Og Burgos' centrum er verdensklasse.

Tog derfor en halv fridag og gik på sightseeing en hel formiddag.

Jeg skal helt sikkert tilbage til Burgos - med fly.

Jeg har nu allerede boet på mange forskellige måder.

Nærmest privat hos et ægtepar, alene på herberger og et par nætter på hotel.

Og så i nat for første gang med en anden pilgrim.

Vi er egentlig anbragt på samme sovesal. Men da salen ved siden af står tomt, går jeg derind. Juan Manuel som den spanske pilgrim hedder fortæller mig nemlig - mens vi drikker lidt vin og skiftes til at spille musik for hinanden på mit Spotify på telefonen - at han snorker.

Det påstår min familie også, at jeg gør.

Vi sover som sten begge to. Artiklen fortsætter under billedet.

Alene på et herberg. Der er ikke ret mange pilgrimme på grund af corona-pandemien. Foto: Peter Høyer

Knæproblemer holdes i skak Mit knæ-problem holder jeg i skak ved hjælp af rigelige mængder af Voltaren, plus at jeg holder lidt igen med gå længere end 25 km om dagen.

De første 10 dage mødte jeg blot fem andre pilgrimme.

På dag 11 mødte jeg fem til. Som den franske ingeniør siger: Det kunne ligne en eksponentiel udvikling!

Vi må se. Den 9. maj åbner Spanien vist yderligere.

Og jeg er nærmere Santiago de Compostela.

Mon ikke der kommer flere pilgrimme?!

Det tror og håber jeg. Ser frem til at prøve fællesspisning på et herberg.

Har nu gået 257 km mangler 449 km

Peter Høyer bor i Baldersbrønde i Høje-Taastrup Kommune. Han er kommunikationschef i kommunen, men skriver her som borger i byen om sin tur på caminoen.