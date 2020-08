På et gratis kursus er der hjælp at hente til børn og unge, der lider af angst eller svære bekymringer - og der er også hjælp til forældrene. Foto: PR

Har dit barn angst? Så er der hjælp at hente

Høje-Taastrup Kommune tilbyder Cool Kids og Chilled programmerne, hvor børn og unge og deres forældre kan lære at håndtere angst og svære bekymringer ved brug af specifikke redskaber og metoder.

Cool Kids er for børn i alderen 9-12 år, og Chilled er for unge i alderen 13-16 år.

Cool Kids og Chilled er baseret på såkaldte kognitive adfærdsterapeutiske principper og er et gruppeforløb, hvor børn og unge møder jævnaldrende med lignende vanskeligheder, og hvor man som forælder får mulighed for at udveksle erfaringer.