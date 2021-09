Handicaprådet søger to kandidater til Handicapprisen 2021

Kender du en person, en institution, en virksomhed eller lignende, som efter din mening har gjort noget særligt for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed i 2021? Så udfyld et indstillingsskema til Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd.

Handicaprådet uddeler igen i år to priser. Modtagerne er primært en person/gruppe eller en virksomhed, som har gjort noget særligt for at få handicappede i beskæftigelse eller få handicappede ud af social isolation. Handicappriserne bliver uddelt torsdag 2. december 2021 i forbindelse med FN's internationale handicapdag.

Alle kan indstille kandidater til priserne, og alle kan modtage prisen. Kravet er blot, at den person, virksomhed, forening eller lignende, som indstilles, har gjort noget særligt for at forbedre vilkårene for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed i Høje-Taastrup Kommune.

Indstillingsfrist er mandag den 25. oktober 2021. Man kan rekvirere et indstillingsskema ved at skrive til Tina Præst Nielsen på mail: tinaniels@htk.dk. Læs mere om Handicapprisen på www.htk.dk/handicapprisen.

Alle indstillede kandidater vil blive inviteret til prisoverrækkelsen torsdag den 2. december 2021, og vinderne vil modtage Høje-Taastrup Kommunes Handicappris 2021.