Halvdelen af ophold er gået: Brenda har rejst Europa tynd

Taastrup - 09. august 2019

Gennem den lokale afdeling af Rotary er argentinske Brenda Williams på udveksling i Taastrup. I en stribe artikler fortæller hun om sine oplevelser og opfattelser af byen og menneskerne i Danmark.

Et halvt år og dermed halvdelen af mit udvekslingsophold er allerede gået, og jeg er lidt vemodig over, hvor hurtigt tiden er gået. Jeg vil ikke have, at det ender, for jeg har været enormt glad for alt, jeg har opbygget, og at jeg får opfyldt mine drømme, at jeg harfået venner i hele verden og knyttet bånd med mine internationale familier. Jeg oplever og lever hvert et sekund fuldt ud.

Juni var den hidtil sværeste og samtidig smukkeste måned. Det var en måned, hvor jeg havde mulighed for at rejse og lære en masse nyt at kende. Jeg var på Europatur og besøgte skønne byer som Berlin, Prag, Wien, Venedig, Verona, Nice, Avignon, Paris og Disneyland, Bruxelles og Amsterdam.

På denne rejse mødte jeg 40 udvekslingsstuderende og det var det, der gjorde hvert eventyr og by unik. Den svære var at Europaturen også skulle slutte.

Mange af de studerende, jeg mødte, sluttede også deres udvekslingsophold. Og det var hårdt at sige farvel til dem, for vi ikke med sikkerhed ved, om vi kommer til at se hinanden igen. Derfor sagde vi ikke »farvel«, men »på gensyn«.

Mit ophold hos min første familie i Taastrup sluttede også, og næste etape af mit ophold er begyndt, og jeg bor nu hos min næste værtsfamilie.

Jeg har boet hos min nye værtsfamilie i et stykke tid. Alt er nyt. Der er nye regler, nye vaner og nye oplevelser. Jeg var meget spændt, fordi jeg for første gang skulle have »brødre«. En syvårig dreng og en ældre bror på 18 år, og så er der også min »søster« Amy, som netop er kommet hjem fra sit udvekslingsophold i Australien. Der er virkelig forskel på at have »brødre« og »søstre«.

Men det er et fantastisk eventyr, og jeg er glad for al den kærlighed, som de har taget imod mig med, ligesom de har gjort en masse for at gøre mig til en del af familien.

Jeg har også været på ferie med min »familie« i Jylland, og hvis jeg skal beskrive ferien med få ord, vil jeg sige, at det er hygge, familietid, brætspil, samtaler, og det at lære en anden del af Danmark at kende. Hver dag sker der noget nyt, og jeg er fascineret af Danmarks natur, kultur og mennesker.

Snart skal jeg tilbage til undervisningen. Jeg ser frem til at komme tilbage til en rutine. Jeg har altid være et af de mennesker, som savner skolen, når jeg holder ferie, og i år er ingen undtagelse. Jeg savner mine venner og glæder mig til at genoptage min danskundervisning.