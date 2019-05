Se billedserie Her er et billede af, hvordan byggeriet kan se ud, selvom det ikke er en 1:1 gengivelse. Byggefeltet er nummer A12 i den nye bydel. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Halvdelen af ny bydel er solgt: 110 lejeboliger på vej

Taastrup - 14. maj 2019 kl. 00:02 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en byggegrund er solgt i den nye bydel Høje-Taastrup C.

Det er Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, der netop har solgt et nyt byggefelt til Core Property Management P/S. Med salget betyde det, at halvdelen af alle byggegrunde nu er solgt.

Med salget af grunden kan et nyt projekt snart se dagens lys.

Det nye projekt omfatter 10.000 m2 bebyggelse med attraktive udlejningsboliger i forskellige størrelser, som vil henvende sig til både familier, par uden børn samt ældre og singler. Projektet vil desuden indeholde knap 350 m2 publikumsorienteret erhverv, hvilket for eksempel kan være butikker, en café, frisør eller andet.

Byggeriet skal tegnes af den anerkendte tegnestue Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som Core Property senest har arbejdet sammen med om et boligprojekt på Applebys Plads, København.

- Hos Core Property ønsker vi at investere i boligprojekter, der henvender sig til almindelige danskere, og som derfor har en husleje, der er til at betale. Det bliver muligt i vores boligprojekt i Høje Taastrup C. Vi finder udviklingsplanerne for hele området gennemtænkte, og vi sætter stor pris på, at kommunens engagement i området er stå stort, at rådhuset flyttes til Høje Taastrup C, siger Niels Lorentz Nielsen, direktør for Core Property Management.

Også hos Høje Taastrup C glæder man sig over det nye boligprojekt, som flugter med visionen om at skabe en attraktiv bydel, der binder byen sammen.

- Den nye aftale betyder, at vi har nået en milepæl med 50 procent solgte byggefelter, og vi er kommet et stort skridt nærmere realiseringen af vores ambitiøse vision for Høje Taastrup C. Vi er glade for, at Core Property deler vores syn på områdets store potentiale, og vi glæder os til at samarbejde om dette attraktive byggeri, som med sin variation af boligtyper og de arkitektoniske ambitioner et ønskeprojekt for os, siger direktør Lars Bloch fra Høje Taastrup C.

Han oplyser, at der bliver cirka 110 boliger, og at det publikumsorienterede erhverv kommer til at være i stueetagen. Det er dog for tidligt at oplyse noget om, hvad huslejen bliver i boligerne.

Byggeriet af projektet forventes at gå i gang i september 2020, og det skal efter planen være færdigt i begyndelsen af 2022.

