Se billedserie 90 procent af eleverne i folkeskolerne kom tilbage, da skolerne genåbnede for 0- - 5. klasserne i Høje-Taastrup Kommune, mens tallet for daginstitutionerne kun er 50 procent. Foto: Kenn Thomsen

Halvdelen af børnene kom tilbage i institution

Taastrup - 18. april 2020 kl. 12:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genåbningen af daginstitutioner og dele af skolerne er gået godt i Høje-Taastrup Kommune.

Sådan lyder meldingen fra kommunens krisestyringsstab, der har borgermester Michael Zielger (K) i spidsen.

- Det er selvfølgelig en udfordring for medarbejderne, men de har håndteret situationen rigtig godt. Der har været stor velvilje til at få tingene til at fungere, og det er også lykkedes, siger Michael Ziegler, som også sender stor ros til medarbejderne i Driftsbyen, der har sørget for at få de praktiske ting med ekstra håndvaske, toiletvogne og telte op at stå.

På skoleområdet, hvor der er åbnet for 0.- 5. klasse, er 90 procent af eleverne mødt op, hvilket borgmesteren kalder et »ret flot fremmøde«.

Det er obligatorisk for eleverne at møde i skole, hvis de eller deres nærmeste ikke tilhører risikogruppen. Samme regel er der ikke på daginstitutionsområde, og her var fremmødeprocenten da også noget lavere, nemlig på 50 procent.

- Det var forventet, for det er her, vi har hørt de største bekymringer fra forældrene. Så flere har nok valgt at beholde børnene hjemme, hvis de har mulighed for det. Vi har dog en forventning om, at tallet vil stige de kommende uger, og det kan vi også godt håndtere,siger borgmesteren og understreger, at institutionerne kan tilbyde pasning til alle børn i den fulde åbningstid.

- Dog har der været en udfordring på nogle af de selvejende institutioner, som ikke alle har fuld kapacitet. Her er det forældrebestyrelsen, der bestemmer, så de har mulighed for at gøre tingene på en anden måde, hvis de ønsker det, siger Michael Ziegler.

Han er nu spændt på, hvad næste skridt i genåbningen bliver, for hvis der skal flere elever tilbage til skolerne, så har man ikke kapaciteten, hvis retningslinjerne for de fysiske krav opretholdes.

- Så jeg håber ikke, der kommer en frisk beslutning fra Christiansborg om, at vi da bare lige kan åbne for lidt flere elever, for det kan vi ikke føre ud i livet, siger borgmesteren.