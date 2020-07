Halv pris for en tur med veteranbanen

Så er der godt nyt for tog-glade børn og voksne. Fra og med søndag den 5. juli og indtil den 9. august har Hedelands Veteranbane nemlig halveret prisen for en tur i de gamle veterantog, som kører gennem den naturskønne Hedeland Naturpark.

Hedelands Veteranbane har nemlig modtaget en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til rabat på kultur- og/eller idrætsaktiviteter i forbindelse med Covid-19, og det giver altså passagererne mulighed for at tage toget til den halve pris.

- Vi er glade for at kunne deltage i samfundets åbning efter coronavirussen, og at vi kan bidrage til, at så mange som muligt kan nyde ferien med gode aktiviteter hjemme i Danmark, lyder det fra Claus Nielsen fra Hedeland Veteranbane.