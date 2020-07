Fryd Frydendahl er nysgerrig på, hvem der bor bag facaderne i Taastrupgaard. Hun kommer selv fra Hvide Sande, men har boet i New York de sidste 12 år og arbejder ofte i København. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hængende tæpper fra altanerne: Fotograf udstiller hverdagslivet i betonen

Taastrup - 08. juli 2020 kl. 19:17 Af Stina Felby Egerup

Kæmpe tæpper med motiver af livet i Taastrupgaard skal give et billede af den mangfoldighed, området rummer - og den forandring, det står overfor.

Det er den 36-årige fotograf Fryd Frydendahl, der står bag værkerne.

Hun vil i løbet af juli og august tage billeder til udstillingen, og der er fernisering den 10. september i forbindelse med Vestegnens Kulturuge, hvor Kulturkvarteret i Taastrupgaard også bliver indviet.

Fryd Frydendahls Fotoprojekt i Taastrupgaard lægger op til den store forandringsproces, boligområdet står overfor, hvor det er planen at omdanne Taastrupgaard og Selmosekvarteret til hele Høje-Taastrups Kulturkvarter.

En del af Vestegnens Kulturuge Derfor er AKB Taastrupgaard og Høje-Taastrup Kommune sammen med kunstrådgivningsbureauet Somewhere ved at udarbejde en kunst- og kulturstrategi for området.

Under Vestegnens Kulturuge indvies Kulturkvarteret med to offentlige kunstværker af to internationalt anerkendte kunstnere - en performance af Lilibeth Cuenca Rasmussen og den udendørs fotoudstilling af Fryd Frydendahl.

Man kan som virksomhed, forening eller privatperson sponsorere et eller flere kunstværker til fotoudstillingen. Det koster 5000 kroner for et tæppe, som man vil få, når udstillingen er slut.

Vil du vide mere, så kontakt Stine Vad Johansen, Kulturkonsulent i Høje Taastrup Kommune på StineJo@htk.dk